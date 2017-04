IS lần đầu lên tiếng về Tổng thống Mỹ Trump, gọi ông là “gã ngốc”

Phát ngôn viên Abi al-Hassan al-Muhajer của IS nói: “Hỡi nước Mỹ, các ngươi đang chết đuối và không có ai cứu các ngươi cả. Các ngươi đã trở thành mồi ngon cho các binh sĩ của Vương quốc Hồi giáo caliphate ở mọi nơi trên trái đất này, các ngươi đang phá sản và các dấu hiệu về ngày tận thế của các ngươi đã rõ mồn một trước mắt mọi người”. Tổng thống Trump. Ảnh: FiscalTimes.

Đây là các bình luận chính thức đầu tiên của IS về Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức.

Đoạn phát biểu của al-Muhajer được ghi âm và công bố vào ngày 4/4 trên mạng tin nhắn Telegram.

Muhajer nói: “Thực tế quá rõ ràng, các ngươi đang bị một gã ngốc điều hành, gã đó chẳng biết gì về Syria, Iraq hay đạo Hồi”.

Tổng thống Trump đã xác định việc đánh bại IS là một trong các ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình.

Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu quyết liệt để tái chiếm hai thành phố lớn nhất nằm trong tay IS là Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria.

Phát ngôn viên IS al-Muhajer tuyên bố: “Nước Mỹ chết vì tâm địa xấu xa. Còn một quốc gia mà ở đó cả người trẻ và người già đều đua nhau hy sinh vì Allah thì sẽ không bao giờ bị đánh bại”.

Tổng thống Trump đang xem xét cách thức đẩy mạnh chiến dịch của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS. Các quan chức Mỹ và Iraq cho hay, cho tới nay chiến dịch này đã thành công đáng kể trong việc nhổ tận gốc các chân rết IS ở Iraq và Syria.

Việc để mất Mosul – thành trì lớn nhất của IS ở Iraq, sẽ giáng một đòn mạnh nữa vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Các quan chức Mỹ và Iraq đang chuẩn bị mở các trận đánh nhỏ hơn sau khi tái chiếm được thành phố này. Họ dự kiến, sau thất bại này IS sẽ lui vào hoạt động ngầm, thực hiện nổi dậy với quy mô nhỏ lẻ./.