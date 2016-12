IS thiêu sống 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ

Sputnik ngày 23/12 đưa tin, phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh chúng thiêu sống 2 tù binh người Thổ Nhĩ Kỳ và bắn chết 2 người khác trên các phương tiện truyền thông xã hội. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Flickr)

Hai quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị IS thiêu sống được xác định là Serter Taş và Fethi Şahin. IS bắt được hai người đàn ông này ở khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ cách đây khoảng 1 năm.

Đoạn video do IS phát tán có thời lượng khoảng 19 phút. Trong đó, hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị xích cùng với nhau khi bị thiêu sống. Theo nhận định, vụ hành quyết được IS thực hiện ở Syria nhưng địa điểm cụ thể còn chưa được xác định rõ ràng.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi IS phát tán đoạn video nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn tất cả hoạt động trên mạng truyền thông xã hội để hạn chế lan truyền đoạn video.

Một đoạn video xuất hiện cùng ngày cho thấy, IS cũng đã hành quyết hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khác là Kivanc Kaşıkçı và Muhamed Duran Keskin. Hai người này bị bắn vào đầu sau khi bị những kẻ khủng bố bắt cóc hồi tháng trước gần Al-Bab, khu vực cách Aleppo khoảng 40km về phía Đông Bắc.

Ngày 24/8, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu hoạt động quân sự nhằm quét sạch IS khỏi thành phố Jarabulus ở khu vực biên giới Syria. Lực lượng quân sự chung đã tiếp tục thực hiện các vụ tấn công ở khu vực phía Tây Nam sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố./.