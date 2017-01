IS trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/01 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm giao thừa vừa qua khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố tại hộp đêm Reina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của IS cho biết, một tay súng của nhóm đã tấn công hộp đêm nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi những tín đồ Cơ đốc giáo đang tổ chức lễ mừng Năm mới, đồng thời ca ngợi hành động này là “anh hùng”.

Nhóm thánh chiến này khẳng định vụ tấn công hộp đêm là sự "tiếp nối các chiến dịch thần thánh" mà nhóm này tiến hành nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, "kẻ bảo vệ cây Thánh giá". Trước đó, IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm ít nhất 2 vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, cùng ngày, nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet và Karar đã dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ tấn công có thể đến từ các quốc gia Trung Á như Uzbekistan or Kyrgyzstan.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án hành động của IS, đồng thời cáo buộc nhóm thánh chiến đang cố tình gây hỗn loạn và bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết truy lùng thủ phạm. Điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng sau khi thực hiện vụ xả súng đã vứt bỏ áo khoác ngoài và lẩn vào đám đông trốn thoát. Kẻ tấn công đã sử dụng ít nhất 180 viên đạn trong vụ tấn công.

Hôm nay, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đổ về khu vực xảy ra vụ xả súng để đặt hoa, thắp nến tưởng nhớ những người đã khuất trong vụ tấn công trên. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án vụ tấn công khủng bố.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn. Nhiều người đã thiệt mạng. Nhiều khách du lịch đến đây để đón chào năm mới đã bị sát hại. Khủng bố thật là kinh hoàng. Chẳng có gì có thể biện minh cho hành động này”, một người dân chia sẻ.

Trong năm 2016, thành phố Istanbul, thủ đô Ankara và nhiều thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu các cuộc tấn công do phiến quân người Kurd và các tay súng thánh chiến thực hiện, làm hàng trăm người thiệt mạng./.