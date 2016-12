Israel triệu Đại sứ tại New Zealand và Senegal về nước tham vấn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Đại sứ nước này tại New Zealand và Senegal trở về nước để tham vấn, sau khi New Zealand và Senegal cùng với Venezuela, Malaysia đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết này được thông qua với 14 phiếu thuận trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Trong đó, Mỹ đã bỏ phiếu trắng- một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của Liên Hợp Quốc.

New Zealand, Senegal cùng với Venezuela và Malaysia đã thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an sau khi Ai Cập đề nghị trì hoãn công tác bỏ phiếu.

Nghị quyết yêu cầu Israel “ngừng hoàn toàn và ngay lập tức tất cả các hoạt động định cư ở vùng lãnh thổ Palestin bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem", nhấn mạnh các khu định cư của Israel không có giá trị pháp lý và khiến cho khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước gặp nguy hiểm.

Ông David Keys, người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu đã hủy kế hoạch thăm Israel của Ngoại trưởng Senegal trong 3 tuần tới. Ông Netanyahu cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao hủy bỏ mọi chương trình viện trợ cho Senegal./.