Israel tuyên bố không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này bác bỏ nghị quyết và sẽ không tuân theo các điều khoản trong đó.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Israel cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi cáo buộc đây không phải làm một giải pháp chống lại các khu định cư mà là một cách chống lại Israel và chống lại người Do thái. Israel cho rằng thật đáng tiếc rằng Mỹ đã bỏ rơi “người bạn tốt nhất của mình" tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP.

Với việc Mỹ không phủ quyết mà bỏ phiếu trắng và 14 phiếu thuận, Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc gồm 15 thành viên hôm qua đã thông qua một dự thảo nghị quyết do New Zealand, Malaysia, Venezuela, và Senegal đệ trình. Dự thảo nêu rõ, việc xây dựng các khu định cư của Israel là "không có giá trị pháp lý, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" và gây nguy hiểm cho giải pháp nhà nước Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel vừa yêu cầu triệu hai đại sứ của nước này tại New Zealand và Senegal về nước. Ông Netanyahu cũng ra lệnh hủy tất các chuyến thăm dự kiến tới Senegal, đồng thời hủy bỏ tất cả các chương trình viện trợ nhân đạo tới nước này./.