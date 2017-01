Khoảnh khắc đẹp nhất trong vũ hội nhậm chức của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân tại Vũ hội Tự do trong ngày nhậm chức của ông ở Washington. Hai người cùng nhảy trên nền bản hit của Frank Sinatra, "My Way" do ca sĩ Erin Boheme trình bày. Vũ đoàn "Rockettes" của Nhà hát phát thanh thành phố (The Radio City Music Hall) biểu diễn tại tiệc khiêu vũ trong ngày nhậm chức của Tổng thống thứ 45 Donald Trump. Ca sỹ nổi tiếng Travis Greene biểu diễn chúc mừng Tổng thống Donald Trump. Giá vé cao nhất để được dự vũ hội nhậm chức của ông Trump có giá lên tới 1 triệu USD nhưng có nhiều người ủng hộ ông đã sẵn sàng bỏ tiền ra để được có mặt trong giờ phút huy hoàng này. Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân mời con gái Ivanka và con rể Jared Kushner lên khiêu vũ. Trong số các nghệ sỹ biểu diễn chúc mừng ông Trump trong đêm vũ hội 20/1 còn có nữ ca sỹ nổi tiếng Erin Boheme. Ivanka Trump và chồng cô, Jared Kushner, được cho là cặp đôi "trai tài gái sắc", là "át chủ bài" làm nên chiến thắng của ông Trump. Nam ca sỹ Travis Greene và nữ ca sỹ nhạc R&B Chrisette Michele cháy hết mình trong đêm vũ hội chúc mừng tân Tổng thống Trump. Chi phí cho Lễ Nhậm chức của ông Trump năm nay phá vỡ mọi kỷ lục với con số có thể lên tới 200 triệu USD. Đệ nhất Phu nhân Mỹ diện một bộ váy trắng trễ vai của Herve Pierre trong đêm vũ hội mừng chồng bà, tân Tổng thống Donald Trump. Đại gia đình Đệ nhất của nước Mỹ gồm Tổng thống Trump, Phu nhân Melania và các con lớn của ông trong đêm vũ hội. Lễ nhậm chức của Tổng thống Trump tốn kém nhưng cũng nhận được tới 90 triệu USD từ các nhà tài trợ. Đệ nhất Ái nữ của ông Trump, Ivanka và chồng Jared Kushner đã rời bỏ đế chế kinh doanh của gia đình. Jared Kushner sẽ trở thành Cố vấn cấp cao của ông Trump. Vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence và vợ chồng Tổng thống Donald Trump cùng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm vũ hội nhậm chức. Bộ váy xanh trong Lễ Tuyên thệ và bộ váy trắng trong đêm vũ hội nhậm chức của Đệ nhất Phu nhân Melania nhận được vô vàn lời khen. Trước buổi dạ tiệc khiêu vũ, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu ngắn nhắc lại chiến thắng vừa qua. Từ ngày 20/1, vợ chồng tân Tổng thống Trump dọn vào Nhà Trắng.

