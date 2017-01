Lần đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng không kích IS tại Syria

Hoạt động quân sự chung này giữa hai nước đã đánh dấu một bước tiến hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm qua, Trung tướng Sergei Rudskoi, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp mở chiến dịch không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn al-Bab, cách thành phố Aleppo khoảng 40km về phía Đông Bắc.

Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết, lực lượng không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp mở chiến dịch không kích nhằm vào IS. Ảnh: EPA

Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết: “Đây là lần đầu tiên không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với nhau không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại al-Bab dưới sự đồng ý của Chính phủ Syria. Chúng tôi đã cử 9 máy bay chiến đấu, gồm 4 chiếc Su-24M, 4 chiếc Su-35 và một máy bay ném bom Su-34. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 8 máy bay chiến đấu trong đó có 4 chiếc F-16 và bốn máy bay ném bom F-14 để không kích vào IS. Đây là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.”

Theo ông Sergei Rudskoi, không quân Nga cũng đã giúp quân đội chính phủ Syria đánh trả một cuộc tấn công của IS quanh thị trấn Deir al-Zor, chiến dịch đạt hiệu quả cao và 36 mục tiêu đã bị phá hủy.

Ngoài ra, Trung tướng Sergei Rudskoi cũng cho hay máy bay chiến đấu Nga đã hỗ trợ quân đội Syria mở một cuộc tấn công gần thành phố Palmyra, nơi mà ông cảnh báo IS có thể phá hủy nhiều di tích lịch sử ở đây.

al-Bab là nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh đã chiến đấu với IS trong suốt 2 tháng qua nhưng chưa đạt được tiến triển khá quan nào, thậm chí hàng chục lính Thổ Nhĩ Kỳ còn bị thiệt mạng. Đây là thị trấn nằm gần Thổ Nhĩ Kỳ và sát với khu vực do người Cuốc kiểm soát do đó, Thổ Nhĩ Kỳ muốn chiếm được nơi này nhằm đảm bảo an toàn cho vành đai sát biên giới.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang là các nước đóng vai trò trọng yếu trong cuộc chiến tại Syria.

Hiện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang tổ chức cuộc hội đàm hòa bình Syria dự kiến bắt đầu tại Thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 23/1 tới trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ lệnh ngừng bắn mong manh được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tháng 12/2016.

Lệnh ngừng bắn này không bao gồm Nhà nước Hồi giáo và tổ chức Mặt trận Fateh al-Sham, được đổi tên từ tổ chức Mặt trận Al-Nusra sau khi cắt đứt quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda năm 2016.

Trước đó, trong một thời gian dài, Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau ủng hộ các nhóm phiến quân đối lập Syria trong khi Nga và Iran trợ giúp mạnh mẽ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt 5 năm diễn ra cuộc chiến tại đất nước Trung Đông này.

Chính vì thế, việc lần đầu tiên hai nước hợp tác không kích IS tại Syria, giới quan sát hi vọng rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn nữa tại Syria, đặc biệt là một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn đất nước và cuối cùng là những thỏa thuận hòa bình./.