London đón năm mới với 12.000 loạt pháo hoa “mãn nhãn”

Vào những giây phút đầu tiên của năm mới, người dân London đã được chiêm ngưỡng 12.000 loạt pháo hoa hoành tráng. (ảnh: AFP). Pháo hoa được bắn ngay bên cạnh bờ sông Thames, nơi đặt Vòng quay Thiên niên kỉ nổi tiếng của London. (ảnh: PA). Đồng hồ Big Ben, niềm tự hào của người dân London, in bóng lên nền pháo hoa rực rỡ. (ảnh: LNP). Năm 2016 khép lại, năm 2017 đến với những điều mới mẻ. (ảnh: PA). Màn pháo hoa hoành tráng ở London kéo dài 12 phút. (ảnh: Getty). Thị trưởng London, Sadiq Khan đã chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người dân trong ngày đầu tiên của 2017. (ảnh: Getty). BBC đã truyền hình trực tiếp sự kiện này. (ảnh: BBC). Ông Sadiq Khan cho biết thêm,người dân Anh lạc quan về tương lai, kể cả những người buồn bã vì vụ việc Anh rời khỏi châu Âu năm vừa qua. (ảnh: BBC). Khoảng 1 triệu người đã đến sông Thames để ngắm pháo hoa. (ảnh: PA). Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. (ảnh: PA). Những con đường chật kín người. (ảnh: PA). Bên cạnh đó, an ninh được thắt chặt để đảm bảo lễ hội pháo hoa được an toàn. (ảnh: PA). Mọi đồ đạc đều được kiểm tra cẩn thận. (ảnh: PA). Lực lượng cảnh sát London nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong ngày lễ. (ảnh: PA). Anh và nhiều nước khác đã chính thức bước sang Năm Mới- năm 2017. (ảnh: BBC).

