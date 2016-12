Máy bay TU-154 rơi: Nga ráo riết tìm hộp đen, bác bỏ dấu hiệu khủng bố

Nga đã mở rộng phạm vi tìm kiếm phần còn lại của chiếc máy bay quân sự rơi xuống Biển Đen. Vụ tai nạn khiến tất cả 92 người trên máy bay thiệt mạng. Nước này cũng cho rằng, nguyên nhân thảm kịch này có thể là do lỗi phi công hoặc lỗi kỹ thuật, chứ không phải là tấn công khủng bố gây ra.

Chiếc máy bay TU-154 của Bộ Quốc phòng Nga, chở hàng chục nghệ sĩ của Đoàn quân nhạc đến Syria tham gia một chương trình văn nghệ cho các binh sĩ nhân dịp Năm mới.

Một ngọn nến được thắp lên trước bức ảnh máy bay TU-154, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Chín nhà báo Nga cũng có mặt trên chuyến bay, cùng một số quân nhân và bà Elizaveta Glinka, một thành viên của Hội đồng cố vấn nhân quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những người thợ lặn đã ra sức tìm kiếm các hộp đen ghi lại hành trình chuyến bay chỉ khoảng 1 dặm (1,6 km) từ khu nghỉ mát Sochi của Nga.

Hãng RIA cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt lên 4 mảnh vỡ của thân máy bay từ độ sâu 27 mét, nhưng dòng hải lưu quá mạnh và khu vực nước sâu đã cản trở hoạt động tìm kiếm.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa lên bờ 11 thi thể nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận một báo cáo của RIA cho rằng một số hành khách đã được mặc áo phao trước khi tử nạn.

Thiếu tướng Konashenkov cho biết, hoạt động tìm kiếm từ trên không và trên biển với 3.500 người tham gia đã được mở rộng.

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố dành ngày thứ Hai (26/12) làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Trong ngày này, tất cả các quốc kỳ đều treo rủ, và các đài phát thanh truyền hình ngừng phát các chương trình giải trí.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã dành một phúc mặc niệm trước khi điều hành phiên họp chính phủ và mọi người đã đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại sân bay Sochi, nơi chiếc máy bay xấu số cất cánh.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các nhà điều tra quân sự đã xem xét tất cả các giả thiết, nhưng giả thiết cho rằng có thể là "một hành động khủng bố" không được coi trọng.

Bốn giả thiết về nguyên nhân vụ tai nạn

Hãng Interfax dẫn lời từ Tổng cục An ninh Nga (FSB) cho biết, cho đến nay lực lượng này không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ hành động phá hoại thù địch và đang điều tra 4 khả năng có thể gây ra vụ tai nạn.

Đó có thể là do một vật thể lạ rơi vào động cơ, có thể do nhiên liệu kém chất lượng gây hỏng động cơ, có thể do lỗi của phi công, hoặc một lỗi kỹ thuật.

Nhiều người đã đến đặt hoa trước cửa trụ sở chính của đoàn quân nhạc để tưởng niệm các nghệ sĩ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Một mảnh giấy viết tay được cài bên ngoài văn phòng của Glinka, thành viên hội đồng cố vấn nhân quyền, với dòng chữ: "Chúng tôi mong muốn Tổng thống Putin cấm vận hành máy bay TU-154".

Bộ Quốc phòng cho biết chiếc máy bay bị rơi được sản xuất từ năm 1983, được sử dụng lần gần đây nhất hồi tháng 9, và đã được đại tu nhiều lần trong tháng 12/2014.

Thảm kịch tai nạn máy bay TU-154 gần đây nhất là vào năm 2010, khi một chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và đoàn đại biểu các chính trị gia của Ba Lan đã bị rơi ở miền tây nước Nga, khiến tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng.

Cơ quan chức Nga cho biết họ chưa có kế hoạch dừng sử dụng máy bay TU-154.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết, hiện có 45 con tàu, 5 máy bay trực thăng và máy bay không người lái, cùng hơn 100 thợ lặn đã tham gia hoạt động tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn.

Ông Konashenkov cũng cho biết, 11 thi thể nạn nhân và 86 mảnh thi thể tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn đã được đưa tới Moscow để các chuyên gia xác định danh tính nạn nhân./.