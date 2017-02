Mỹ cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu Triều Tiên khiêu khích

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/2 lên tiếng cảnh báo Triều Tiên về một phản ứng “thích đáng với sức mạnh vượt trội” nếu Bình Nhưỡng lựa chọn con đường phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời ông Mattis phát biểu tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khi có chuyến thăm tại đây: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi sẽ bị đánh bại và việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ nhận được lời đáp trả một cách thích đáng với sức mạnh vượt trội”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại cho rằng, Triều Tiên có thể đã sẵn sàng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới để thách thức chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Triều Tiên, nước thường xuyên đe dọa “tàn phá” Hàn Quốc - đồng minh thân cận của Mỹ năm ngoái đã tiến hành hơn 20 vụ thử tên lửa và hai vụ thử hạt nhân, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho rằng, Bình Nhưỡng chưa có ý định dừng lại: “Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của họ và có những lời lẽ, hành vi đe dọa”.

Cũng theo ông Mattis, mục đích chuyến thăm Seoul của ông lần này là nhằm nêu bật cam kết ưu tiên của Mỹ đối với đồng minh và làm sâu sắc thêm cam kết đầy đủ của chính quyền Mỹ trong việc bảo vệ nền dân chủ của Hàn Quốc.

Trước đó, trong cuộc gặp với người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin, Bộ trưởng Mattis cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ luôn coi các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề an ninh “được ưu tiên hàng đầu”.

Mối đe dọa từ Triều Tiên được cho là lý do khiến Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc khi cho rằng, THAAD sẽ làm mất ổn định và cân bằng an ninh trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tái khẳng định kế hoạch triển khai THAAD đồng thời nhấn mạnh, việc ông Mattis chọn Hàn Quốc làm điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh.

Ông Han Min-koo nói: “Đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay, chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ nhất đến Triều Tiên”.

Theo kế hoạch, ngay sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hàn Quốc, ông Mattis sẽ đến thăm Nhật Bản./.