Mỹ có thể xúc tiến kế hoạch lập “vùng an toàn” ở Syria

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định vài ngày tới sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đưa ra kế hoạch thành lập các “vùng an toàn” cho người tị nạn ở Syria và ở các nước láng giềng.

Một dự thảo sắc lệnh hành chính đang chờ tổng thống Donald Trump kí báo hiệu chính quyền mới ở Mỹ đang chuẩn bị bước đi mà người tiền nhiệm Barack Obama trì hoãn từ lâu.

Khu phía Đông Aleppo do lực lượng đối lập Syria kiểm soát bị san bằng vì không kích. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã kêu gọi thiết lập các vùng cấm bay để làm nơi trú ngụ cho người tị nạn. Ảnh: AP.

Điều này đang làm dấy lên lo ngại Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Syria cũng như gia tăng nguy cơ va chạm giữa máy bay chiến đấu của Mỹ và Nga ở Syria.

Nếu Tổng thống Trump quyết định lập các “vùng an toàn” thì điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ can dự quân sự nhiều hơn ở Syria và đây là sự thay đổi lớn so với chính sách của cựu tổng thống Obama.

Nếu tổng thống Donald Trump quyết định xúc tiến vùng cấm bay để lập ra các "vùng an toàn" thì sẽ đòi hỏi lực lượng không quân của Mỹ và đồng minh tham gia, cũng như đòi hỏi sự hỗ trợ của bộ binh để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chi tiết về việc hình thành vùng an toàn như địa điểm ở đâu và dùng lực lượng nào để bảo vệ.

Các quan chức quân sự Mỹ từ lâu cảnh báo việc thiết lập các vùng cấm bay trên trong lãnh thổ Syria sẽ đòi hỏi một nguồn lực bổ sung lớn, vượt xa lực lượng chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và rất khó để đảm bảo phiến quân cực đoan không xâm nhập các khu vực này.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng từng kêu gọi thành lập các vùng cấm bay, đặc biệt nhằm bảo vệ trước lực lượng trung thành với tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump kêu gọi thiết lập các vùng cấm bay để làm nơi trú ngụ cho người tị nạn, thay vì để họ đến Mỹ định cư. Ngoài kế hoạch về các khu cấm bay, tổng thống Donald Trump cũng có ý định ban hành lệnh tạm thời cấm người tị nạn vào Mỹ và đình chỉ cấp visa cho công dân là người Syria và 6 quốc gia Trung Đông, châu Phi khác.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân từng phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria, cảnh báo rằng, việc làm này sẽ cuốn Mỹ vào cuộc chiến với Syria và Nga./.