Mỹ đưa thêm cố vấn đến Iraq tăng cường chiến dịch ở Mosul

Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 4/1 đã tăng gấp đôi số lượng cố vấn quân sự thêm khoảng 450 người nhằm hỗ trợ quân đội Iraq trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq vừa củng cố lại chiến dịch này cuối tuần trước. Lực lượng Mỹ làm nhiệm vụ ở Iraq. (Ảnh: US army)

Người phát ngôn của liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá John Dorrian cho biết đã tăng số lượng cố vấn, những người sẽ hỗ trợ giới chỉ huy Lực lượng An ninh Iraq (ISF) để cố vấn cho họ trong quá trình tiến quân cũng như phối hợp các hoạt động tác chiến. Ông Dorrian cũng nói rằng sự tăng viện này là một trong số nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh bước tiến của lực lượng an ninh Iraq.

Lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích tại Iraq như một phần trong chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu, đồng thời đóng vai trò huấn luyện, cố vấn và cung cấp các hỗ trợ khác cho lực lượng quân đội chính phủ sở tại.

Theo thống kê, hiện có khoảng 5.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Iraq và các lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng tham chiến chống IS trên bộ. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, tướng Steve Townsend cho biết, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa liên quân với các lực lượng an ninh Iraq đã đem lại nhiều tiến triển trong chiến dịch Mosul trong những ngày gần đây.

“Chúng tôi đã nhận thấy có sự khác biệt rất tích cực. Trước đây, khi có tiến triển chủ yếu ở trục chính thì lại có sự chững lại ở các trục khác, còn bây giờ, chúng tôi thực sự nhìn thấy có sự tiến triển trên tất cả các trục ở phía Đông Mosul”.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Iraq cho biết, đã tiến gần hơn đến khu vực trung tâm của phía Đông thành phố Mosul sau khi đụng độ với phiến quân IS và tái kiểm soát khu vực lân cận Wahda. Lực lượng phản ứng nhanh Iraq đã giải phóng hoàn toàn quận Mithaq cũng như khu vực Intisar lân cận ở phía Đông Mosul khỏi tay IS.

Trước đó, trong ngày 3/1, phiến quân IS đã tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực phía Đông Nam thành phố, song quân chính phủ đã đáp trả mạnh mẽ, tiêu diệt 40 tay súng. Tại mặt trận phía Bắc, binh lính thuộc Đơn vị số 16 của quân đội Iraq, được sự hỗ trợ của máy bay chính phủ và liên quân quốc tế, đã tiêu diệt 10 phiến quân và phá hủy hai xe chở chất nổ. Tại mặt trận phía Đông, các lính đặc nhiệm thuộc Lực lượng Chống khủng bố (CTS) cũng đã tiêu diệt thêm 4 tay súng IS.

Trước đó, ngày 1/1, chỉ huy Lực lượng Chống khủng bố (CTS) của Iraq, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi cho biết các lực lượng nước này đã giành lại khoảng 60% lãnh thổ phía Đông của Mosul.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) hôm qua (4/1) cho biết, hơn 125.000 người Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi quân chính phủ phát động cuộc chiến giải phóng thành phố Mosul khỏi sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi giữa tháng 10 năm ngoái.

Sau khi quân chính phủ đẩy mạnh chiến dịch quân sự ngày 29/12, số người phải sơ tán tại Mosul đã tăng đáng kể, với hơn 9.000 người rời bỏ thành phố chỉ trong vòng vài ngày qua./.