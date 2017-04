Mỹ tiếp tục gói viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD cho Ai Cập

Trong đó, Mỹ cam kết tiếp tục gói viện trợ quân sự 1,3 tỷ đôla cho Ai Cập và hàng trăm triệu đôla viện trợ kinh tế khác”. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mathis tại Lầu Năm Góc ngày hôm qua (5/4). Hai bên cũng trao đổi về cuộc chiến chống khủng bố và thống nhất sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến này.

Đặc biệt hợp tác quân sự là trọng tâm trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ đến thăm Ai Cập trong tương lai gần và tin tưởng rằng hai nước sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ tốt sau những căng thẳng trong thời gian vừa qua.

Trong suột cuộc gặp, cũng như các cuộc tiếp xúc khác với các quan chức Mỹ, Tổng thống Ai Cập đều bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông, nhất là cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Sisi cho rằng, chủ nghĩa khủng bố đã trở thành một mối đe dọa cho toàn thế giới. Do đó, cần có sự hợp tác và nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đối phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như ngăn chặn nguồn tài chính cung cấp cho khủng bố.