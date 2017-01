Mỹ và châu Âu đối mặt bão tuyết và nhiệt độ thấp bất thường

Thời tiết khắc nghiệt cũng làm tê liệt các hoạt động giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Bão tuyết ở châu Âu. Ảnh: IIT.

Một loạt quốc gia ở châu Âu đang phải trải qua mùa đông khắc nghiệt, với lượng tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm mạnh. Ít nhất 12 người thiệt mạng do giá lạnh tại Ba Lan trong những ngày qua.

Nhiệt độ giảm xuống mức âm 20 độ C vào hôm qua và các chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu trong một hay ngày tới. Cảnh sát đang có các biện pháp hỗ trợ cho người vô gia cư đối phó với thời tiết lạnh giá.

Một quan chức cảnh sát Ba Lan tên là Dawid Marciniak cho biết: “Hiện chúng tôi đang phải đi giám sát các khu vực nơi những người vô gia cư hay đến. Chúng tôi phải hỏi thăm và đưa các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nếu cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ đưa những người vô gia cư đến các trung tâm tiếp nhận”.

Tại Italy, ít nhất 6 người vô gia cư đã thiệt mạng do giá lạnh, trong khi tuyết rơi dày và gió mạnh làm nhiều chuyến bay bị hoãn, nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Một số trường học tại miền nam Italy cũng đề nghị đóng cửa, với nhiều khu vực tuyết rơi dày lên đến 1m. Đài phun nước tại Quảng trường Saint Peter cũng bị đóng băng do thời tiết băng giá.

Nhiệt độ giảm xuống âm 7 độ C tại thành phố lớn thứ 2 của Hi Lạp Thessaloniki và dự kiến sẽ tiếp tục giảm sâu trong những ngày tới. Một số hòn đảo của Hi Lạp, vốn được biết đến với thời tiết ấm áp và ánh nắng mặt trời cũng bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình đáng báo động đối với những người di cư đang bị mắc kẹt trên các hòn đảo của Hi Lạp trong thời tiết hiện nay.

Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Adrian Edwards cho biết: “Hiện chúng tôi rất lo ngại. Tình hình tại Samos, Chios và Lesvos là nghiêm trọng nhất. Tại Samos có khoảng 700 người, bao gồm cả trẻ em và những người dễ bị ảnh hưởng. Họ đang phải ở trong các trung tâm không có lò sưởi".

Với thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt hơn tại châu Âu, các tổ chức cứu trợ kêu gọi các nước cần có biện pháp giúp đỡ người di cư, đặc biệt những người chưa được vào những trung tâm tị nạn chính thức. Những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân của đợt lạnh vừa qua, và dự kiến sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Giới chức các nước cảnh báo, số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.

Đợt bão tuyết mạnh kèm theo băng giá và mưa rét cũng tiếp tục gây tê liệt nhiều khu vực miền Nam và bờ Đông nước Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân và tình hình giao thông.

Trận bão tuyết đã đổ bộ vào thành phố New York sáng 7/1 với lượng tuyết rơi dày tới 30cm tại nhiều khu vực. Tuyết rơi cùng với mưa đã khiến nền nhiệt giảm hơn 10 độ C.

Giới chức thành phố đã phải đưa ra các cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bão tuyết này, trong khi công nhân môi trường và xe ủi tuyết tích cực dọn dẹp tuyết để đảm bảo giao thông không bị ngưng trệ. Trong khi đó, bão tuyết cũng ảnh hưởng tới nhiều khu vực miền Nam nước Mỹ, với lượng tuyết rơi dày 20cm, cản trở hoạt động đi lại của người dân và nhiều trường học phải đóng cửa.

Thời tiết xấu bất thường cũng khiến Hãng hàng không Southwest Airlines phải hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Raleigh-Durham. Tổng cộng có 3.200 chuyến bay phải hủy và hơn 7.900 chuyến bay phải hoãn do thời tiết xấu tại miền Nam nước Mỹ./.