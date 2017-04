Nga khẳng định vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở St.Petersburg là khủng bố

Ủy ban điều tra Nga đã cử một nhóm nhà điều tra và chuyên gia tội phạm học có kinh nghiệm đến hiện trường xem xét, đồng thời cho biết sẽ không loại trừ những giả thuyết khác về nguyên nhân vụ nổ.

Môt người đàn ông đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom tàu điện ngầm ở St.Petersburg. Ảnh: Reuters

Hãng tin TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban điều tra Svetlana Petrenko nêu rõ, vụ án hình sự đã được mở theo Điều 205 của Bộ Luật hình sự.

Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Putin đang có mặt tại St.Petersburg để hội đàm cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Putin đã chỉ thị cho các lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan tình báo dốc sức tìm hiểu nguyên nhân và toàn bộ vụ việc.

Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin an ninh cho biết, nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ hai đối tượng bị tình nghi lập kế hoạch cho vụ tấn công.

Một trong các đối tượng đặt bom trong toa tàu điện ngầm ở đoạn đường giữa 2 ga "Quảng trường Sennaya" và ga "Học viện công nghệ" tại St.Petersburg, gây ra vụ nổ lớn nêu trên, còn đối tượng khác đã mang bom tự chế đến đặt tại nhà ga “Quảng trường khởi nghĩa” gần đó. Thiết bị thứ hai này, được ngụy trang thành một chiếc bình chữa cháy, sau đó đã được cơ quan chức năng phát hiện và vô hiệu hóa.

Đại diện của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, Alexander Polyakov cho biết: “Tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ đang được hỗ trợ y tế và tâm lý. Lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa thành công thiết bị nổ tại ga“Quảng trường khởi nghĩa”. Các lực lượng đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tiến hành mọi biện pháp để ngăn chặn những mối đe dọa khủng bố khác”.

Trong khi đó, trang tin tức Fontanka của St.Petersburg đã công bố bức ảnh của một nghi phạm nằm trong diện tìm kiếm của cảnh sát. Đây là bức ảnh một người đàn ông tuổi trung niên, có râu quai nón và đội chiếc mũ màu đen.

Theo trang tin này, đối tượng đã bước vào nhà ga khoảng 20 phút trước khi vụ nổ xảy ra. Lực lượng an ninh Nga không loại trừ khả năng nghi phạm cố tình chọn trang phục như vậy để đánh lạc hướng điều tra.

Hiện tại, Chính quyền thành phố St.Petersburg đang siết chặt các biện pháp kiểm tra an ninh tại cửa ra vào, rà soát lại hệ thống an ninh và các khu vực phụ cận. Các cơ sở giáo dục ở đây cũng sẽ được chuyển sang chế độ đặc biệt.

Trong khi đó, an ninh cũng được tăng cường tại thủ đô Moscow của Nga. Giám đốc Cơ quan An ninh khu vực và chống tham nhũng thủ đô Vladimir Chernikov thông báo tất cả nhà ga, sân bay, nơi công cộng tại Moscow đều trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt.

Ông Chernikov hy vọng mọi người dân thủ đô sẽ thông cảm với cơ quan chức năng về các biện pháp này, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp và Bộ trưởng Y tế nước này thực hiện các biện pháp cần thiết để trợ giúp cho người bị thương.

Chính quyền thành phố St.Petersburg cũng tuyên bố để tang 3 ngày các nạn nhân của vụ nổ. Một nguồn tin từ văn phòng chính quyền thành phố cho biết, vào lúc 9h sáng nay (4/4), một cuốn sổ tang sẽ được mở tại văn phòng để tất cả mọi người có cơ hội viết lên những lời chia buồn của họ. Nhiều người dân Nga đã mang hoa và nến tới văn phòng đại diện của St.Petersburg ở thủ đô Moscow để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Trong lúc này, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết với Nga. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini khẳng định châu Âu luôn kề vai sát cánh với Nga:“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới toàn thể nhân dân Nga, đặc biệt những gia đình đã mất đi người thân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mọi tin tức đến từ St.Petersburg”.

Tổng thống Belarus Lukashenko, người đang ở thăm Nga, và Tổng thống Moldova Igor Dodon đã gửi lời chia buồn với Tổng thống Nga Putin cũng như những nạn nhân xấu số.

Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm ở Nga, nhấn mạnh cần phải đưa thủ phạm ra trước ánh sáng. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp QuốcStephane Dujarric cho biết: “Tổng Thư ký Anthony Guterres lên án vụ đánh bom trong ga tàu điện ngầm ở thành phố St.Petersburg, Nga. Ông gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân cùng Chính phủ và người dân Nga. Những kẻ gây ra tội ác này cần phải chịu trách nhiệm”./.