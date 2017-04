Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria

Ngày 13/4, Nga một lần nữa phủ quyết tại Hội đồng bảo an LHQ nhằm ngăn chặn nỗ lực của các nước phương Tây lên án vụ tấn công bằng khí độc tại Syria. Nghị quyết cũng nhằm gây áp lực buộc Syria hợp tác với các điều tra viên.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 8 kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria diễn ra cách đây 6 năm, Nga đã dùng quyền phủ quyết để che chắn cho chính quyền tổng thống Syria. Lần gần đây nhất, Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Mỹ, Pháp, và Anh lên án cuộc tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun và yêu cầu chính quyền tổng thống Syria cho phép các điều tra viên tiếp cận và cung cấp các thông tin cần thiết.

Trung Quốc, nước đã từng phủ quyết 6 nghị quyết liên quan tới Syria, đã bỏ phiếu trắng cùng với Ethiopia và Kazakhstan. 10 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trong khi Bolivia và Nga bỏ phiếu chống.