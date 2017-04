Người dân gần Mosul (Iraq) thư giãn tắm khoáng nóng bất chấp chiến sự

Một cậu bé Iraq đắp bùn sulfur lên cơ thể tại một bể tắm ở thành phố Hammam al-Alil nằm về phía tây Mosul. Thành phố Alil vốn nổi tiếng khắp Iraq với nguồn khoáng nóng có tác dụng trị bệnh. Sau khi liên quân chống IS tái chiếm khu vực này, hoạt động tắm nước khoáng nóng lại nhộn nhịp trở lại. Wael Abdullah, 12 tuổi kể: Thời IS thống trị nơi đây, nếu ai đó mà mặc đồ bơi thì sẽ bị IS quất roi. Cảnh sát IS giám sát chặt chẽ cách ăn mặc của người dân. Người dân kéo về sống trong thành phố này sau khi IS rút đi. Kỳ cọ, tắm rửa bên trong một điểm tắm khoáng nóng. Trước năm 2014, nơi đây từng thu hút du khách và các bệnh nhân thấp khớp. Một cậu bé Iraq thích thú nhảy xuống bể nước khoáng nóng. Một nhân viên khu spa này cho biết trước đây có nhiều du khách đến từ Baghdad và các nước vùng Vịnh. Hiện nay thành phố Hammam al-Alil mỗi ngày tiếp nhận hàng ngàn người đến từ vùng này và khu vực xung quanh Mosul. Một nhân viên spa cho biết mỗi ngày làm ở đây, anh được trả 10.000 dinar Iraq (tương đương 8,58 USD). Người này kể rằng spa xây từ thập niên 1980 và cần sửa sang lại. Vẫn nhân viên spa nói trên kể: “Chúng tôi có khoảng 200 khách mỗi ngày, bao gồm người địa phương, binh sĩ...”. Nhân viên này nói: “Có cả khách tị nạn nhưng nhiều người trong số họ không đủ tài chính để trả phí vào cửa là 1.000 dinar”.

