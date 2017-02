Người Mỹ gốc Yemen biểu tình phản đối Tổng thống Trump

Hàng trăm người Mỹ gốc Yemen ở Brooklyn, New York tham gia cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh di trú mới của Tổng thống Donald Trump, trong đó có việc tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Một chủ cửa hàng dán tờ thông báo ghi “Đóng cửa. Gia đình tôi bị giữ lại ở sân bay JFK”. Cuộc “đình công” của các chủ cửa hàng người Yemen tại New York này do Mạng lưới Cộng đồng Hồi giáo (MCN) của Mỹ và Cộng đồng người Mỹ gốc Yemen (YAC) tổ chức. Abdulrahman Shaehan đóng cửa hàng tạp hóa của mình để tham gia cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Yemen phản đối Tổng thống Donald Trump. Các nhân viên và chủ cửa hàng người Mỹ gốc Yemen không chỉ tổ chức tuần hành mà còn cầu nguyện ngoài trời khi hoàng hôn xuống ở bên ngoài tòa nhà Brooklyn Borough Hall. Một người đàn ông đọc tấm bảng thông báo đóng cửa của một cửa hàng của người Yemen ở New York để tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump. Những khách quen của các cửa hàng này phải đến sớm để mua đồ trước khi họ đóng cửa tham gia biểu tình. Sulaiman Alaodyi, 24 tuổi – thu ngân một nhà hàng tham gia cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Yemen phản đối Tổng thống Trump. Anh cho biết: “Chúng tôi tuần hành và thể hiện sự ủng hộ đối với tất cả những người anh em bị giữ lại ở các sân bay và ở những nước khác mà họ không thể quay lại được nữa”. Saddam Farea đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa của mình trước khi tham gia vào cuộc biểu tình của người gốc Yemen phản đối Tổng thống Trump. New York là thành phố tiếp nhận rất nhiều người nhập cư từ Yemen, một đất nước có khoảng 24 triệu dân ở Bán đảo Arab. Người Mỹ gốc Yemen ở New York tập trung chủ yếu ở Brooklyn nhưng cũng có nhiều người ở quận Manhattan, Queens và Bronx. Ragehi Hussein cầu nguyện ở tầng hầm của cửa hàng trước khi đóng quầy để tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump. Sắc lệnh về di trú của Tổng thống Donald Trump đang được tòa án xem xét, do đó nhiều người đến từ các nước Hồi giáo nêu trong sắc lệnh đã bị mắc kẹt tại các sân bay khi tới Mỹ. Cuộc “đình công” của các cửa hàng người Mỹ gốc Yemen để phản đối sắc lệnh này gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của một số khách hàng nhưng một vài người vẫn tỏ ra ủng hộ cuộc biểu tình này. Các cửa hàng của người Mỹ gốc Yemen được gọi là “bodega”, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cửa hàng bán rượu nhưng họ thường bán rất nhiều sản phẩm khác từ thực phẩm cho tới báo hàng ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump đã phá vỡ giá trị tự do và hình tượng của nước Mỹ trên thế giới. Khoảng 900 nhà ngoại giao Mỹ cũng cùng chung quan điểm này và đã cùng nhau ký vào một tài liệu để chính thức phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump. Ngoài New York, các cuộc biểu tình còn diễn ra tại nhiều thành phố khác như Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia…. Những người phản đối cho rằng lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đã gây tổn thương cho các gia đình người tị nạn, những người vẫn luôn tin tưởng rằng họ có thể thoát khỏi cảnh tàn sát đẫm máu để tìm kiếm hy vọng mới trên đất Mỹ.

Hàng trăm người Mỹ gốc Yemen ở Brooklyn, New York tham gia cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh di trú mới của Tổng thống Donald Trump, trong đó có việc tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Một chủ cửa hàng dán tờ thông báo ghi “Đóng cửa. Gia đình tôi bị giữ lại ở sân bay JFK”. Cuộc “đình công” của các chủ cửa hàng người Yemen tại New York này do Mạng lưới Cộng đồng Hồi giáo (MCN) của Mỹ và Cộng đồng người Mỹ gốc Yemen (YAC) tổ chức. Abdulrahman Shaehan đóng cửa hàng tạp hóa của mình để tham gia cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Yemen phản đối Tổng thống Donald Trump. Các nhân viên và chủ cửa hàng người Mỹ gốc Yemen không chỉ tổ chức tuần hành mà còn cầu nguyện ngoài trời khi hoàng hôn xuống ở bên ngoài tòa nhà Brooklyn Borough Hall. Một người đàn ông đọc tấm bảng thông báo đóng cửa của một cửa hàng của người Yemen ở New York để tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump. Những khách quen của các cửa hàng này phải đến sớm để mua đồ trước khi họ đóng cửa tham gia biểu tình.

Sulaiman Alaodyi, 24 tuổi – thu ngân một nhà hàng tham gia cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Yemen phản đối Tổng thống Trump. Anh cho biết: “Chúng tôi tuần hành và thể hiện sự ủng hộ đối với tất cả những người anh em bị giữ lại ở các sân bay và ở những nước khác mà họ không thể quay lại được nữa”. Saddam Farea đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa của mình trước khi tham gia vào cuộc biểu tình của người gốc Yemen phản đối Tổng thống Trump. New York là thành phố tiếp nhận rất nhiều người nhập cư từ Yemen, một đất nước có khoảng 24 triệu dân ở Bán đảo Arab. Người Mỹ gốc Yemen ở New York tập trung chủ yếu ở Brooklyn nhưng cũng có nhiều người ở quận Manhattan, Queens và Bronx. Ragehi Hussein cầu nguyện ở tầng hầm của cửa hàng trước khi đóng quầy để tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump. Sắc lệnh về di trú của Tổng thống Donald Trump đang được tòa án xem xét, do đó nhiều người đến từ các nước Hồi giáo nêu trong sắc lệnh đã bị mắc kẹt tại các sân bay khi tới Mỹ. Cuộc “đình công” của các cửa hàng người Mỹ gốc Yemen để phản đối sắc lệnh này gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của một số khách hàng nhưng một vài người vẫn tỏ ra ủng hộ cuộc biểu tình này. Các cửa hàng của người Mỹ gốc Yemen được gọi là “bodega”, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cửa hàng bán rượu nhưng họ thường bán rất nhiều sản phẩm khác từ thực phẩm cho tới báo hàng ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump đã phá vỡ giá trị tự do và hình tượng của nước Mỹ trên thế giới. Khoảng 900 nhà ngoại giao Mỹ cũng cùng chung quan điểm này và đã cùng nhau ký vào một tài liệu để chính thức phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump. Ngoài New York, các cuộc biểu tình còn diễn ra tại nhiều thành phố khác như Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia…. Những người phản đối cho rằng lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đã gây tổn thương cho các gia đình người tị nạn, những người vẫn luôn tin tưởng rằng họ có thể thoát khỏi cảnh tàn sát đẫm máu để tìm kiếm hy vọng mới trên đất Mỹ.