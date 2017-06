Nguyên nhân nào khiến tàu du lịch Colombia chở 170 người bị đắm?

Con tàu du lịch nhiều tầng El Almirante (nghĩa là Đô đốc) gặp nạn vào lúc 14h (giờ địa phương, tức 19h giờ GMT) ngày 25/6 trên hồ trữ nước của một đập thủy điện tại thị trấn Guatapem, tỉnh Antioquia của Colombia. Hiện trường vụ đắm tàu du lịch trên hồ thủy điện của Colombia. Ảnh: RT.

Giới chức địa phương dẫn lời những người sống sót cho biết, con tàu El Almirante có dấu hiệu bị quá tải. Các nhân chứng kể rằng, họ nghe thấy tiếng động lớn trước khi tàu bắt đầu đắm. Bi đát hơn, các hành khách trên tàu không mặc áo cứu sinh.

Một phụ nữ may mắn thoát chết cho hay, hai boong phía dưới “chật ních” và có nhiều trẻ em trên tàu. Nhân chứng này nói: “Chúng tôi bắt đầu cảm giác rằng tàu bị lật đến nơi rồi”.

Video lưu hành trên truyền thông xã hội cho thấy con tàu xấu số chìm dần và hàng chục thuyền khác bơi lại gần để cứu hộ.

Morales, chỉ huy đội cứu hỏa, phát biểu: “Những gì chúng tôi thấy trong các đoạn video là tàu đã rất gần cảng.... và chúng tôi không biết rõ liệu vụ đắm này có phải là do lỗi cơ khí, do quá tải hay do vấn đề liên quan đến dòng chảy”.

Theo Moncada - giám đốc sở phòng tránh thiên tai tỉnh Antioquia, khoảng 99 người được cứu sống tức thời, 40 người khác tự thoát ra được.

Các lính cứu hỏa và thợ lặn bằng bình dưỡng khí cùng tham gia chiến dịch cứu hộ này. Người ta đã huy động lính cứu hỏa từ 6 thị trấn cho cuộc cứu hộ.

Thị trấn Guatape luôn đông khách du lịch vào các dịp nghỉ lễ kéo dài như đợt này (hôm Thứ Hai này - 26/6 cũng là ngày nghỉ ở Colombia).

Du khách tới đây thường đi du thuyền dạo trên mặt hồ trong một hay hai tiếng đồng hồ, tham gia câu cá và phóng xe máy nước./.

