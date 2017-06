Nhóm tiếp xúc về Ukraine nhất trí ngừng bắn từ 24/6

Phát biểu sau cuộc họp tại Minsk ngày hôm qua (21/6), Đặc phái viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại nhóm tiếp xúc, ông Martin Sajdik cho biết, trong khoảng thời gian từ 24/6 đến 31/8, lệnh ngừng bắn hoàn toàn sẽ được các bên thực hiện dọc đường tiếp xúc. Ông Martin Sajdik. Ảnh: Unian.

Các thành viên nhóm tiếp xúc về Ukraine đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này và nhất trí chuyển nó cho lãnh đạo cấp cao hơn.

Ông Sajdik cũng cho biết, ngày 20/6, các nhân viên phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu tại Ukraine đã bị tấn công và bị bắn. Đây là một sự việc nghiêm trọng và không thể chấp nhận được. Tất cả các bên có trách nhiệm đảm bảo an toàn và tự do đi lại của các thành viên trong phái bộ.

Cuộc họp tiếp theo của nhóm tiếp xúc sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới.