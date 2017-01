Những bức ảnh dự báo thế giới năm 2017

Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga: Tổng thống Vladimir Putin đang xem xét để Nga có thể trở thành đồng minh của những nước như Philippines hay Thổ Nhĩ Kỳ thay thế cho Mỹ. Hòa bình mong manh của Syria: Thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đang đối mặt với những thách thức từ các cuộc đụng độ giữa lực lượng đối lập và quân đội chính phủ. Phần lớn các phe phái tham chiến tại quốc gia Trung Đông này chỉ muốn bảo vệ lợi ích và lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Những vụ tấn công mang dấu ấn IS vẫn tiếp diễn: Thế giới chứng kiến hàng loạt vụ tấn công tương tự của những cá nhân được “truyền cảm hứng” từ nhóm khủng bố này. Những vụ tấn công như thế có thể tiếp diễn trong năm 2017 và bằng chứng rõ ràng nhất là vụ xả súng đẫm máu tại 1 hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong ngày đầu năm mới. Triều Tiên kiên trì với mục tiêu hạt nhân của mình: Ngay sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của CHDCND Triều Tiên, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng “điều đó sẽ không xảy ra” nhưng “nói luôn dễ hơn làm”. Để kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này, trong năm 2017, thế giới vẫn sẽ chỉ biết nhờ cậy vào Trung Quốc, nước láng giềng và đồng minh duy nhất của Triều Tiên. “Ẩn số” Trump được giải đáp: Khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống, tầng lớp lao động người Mỹ da trắng đã bỏ phiếu cho ông sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa đem lại việc làm cho họ khi tranh cử. Tương lai chính trị của Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể bị hủy hoại: Sự ủng hộ của Thủ tướng Merkel đối với việc chấp nhận người tị nạn đang đe dọa hy vọng tái cử của bà trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Sau vụ tấn công khu chợ Giáng Sinh ở Berlin, bà Merkel đối mặt với áp lực ngày càng lớn của việc phải thắt chặt an ninh và kiểm soát nhập cư bất hợp pháp. Brexit trở thành hiện thực: nước Anh sẽ phải làm rõ khi nào và làm thế nào họ kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu. Tác động của Brexit đối với vấn đề nhập cư, thương mại và với công dân Anh sống ở các nước EU khác sẽ trở nên rõ ràng hơn trong năm 2017. Venezuela lún sâu vào khủng hoảng: Tình trạng thiếu lương thực và thuốc men có thể tiếp tục trầm trọng hơn khi không có dấu hiệu tích cực nào về tài chính trong năm 2017. Tổng thống Nicolas Maduro có thể đối mặt với thêm nhiều cuộc biểu tình khi chính những người ủng hộ ông cũng sẽ mất dần sự kiên nhẫn. Quan hệ chủng tộc lại là tâm điểm của Mỹ: Với việc xét xử lại cựu sỹ quan cảnh sát Michael Slager trong vụ bắn chết thanh niên da màu Walter Scott, các phong trào đòi quyền lợi cho người da màu như Black Lives Matter và các nhóm biểu tình đòi bình đẳng khác sẽ theo dõi sát sao diễn biến và phán quyết của phiên tòa. Làn sóng nhập cư trên Địa Trung Hải tiếp tục: Mùa đông kết thúc, nhiệt độ ấm trở lại thì số người nhập cư bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải sang châu Âu cũng tăng trở lại. Giấc mơ và ác mộng về các đường ống dẫn dầu: Việc những người phản đối đã ngăn chặn thành công dự án đường ống dẫn dầu Dakota Access (Mỹ) là điều chưa từng có và có thể khích lệ các nhóm hoạt động môi trường tiếp tục đấu tranh phản đối các dự án tương tự. Công nghệ thực tế ảo tiếp tục nở rộ. Bất đồng về biến đổi khí hậu: Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã cảnh báo việc Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ kéo Mỹ ra khỏi Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris sẽ gây khó khăn cho việc vạch ra các chiến lược giảm tác động của hiện tượng trái đất ấm lên. Thế giới năm 2017 được cho là sẽ bớt “nóng” so với năm 2016 song quan điểm về biến đổi khí hậu hứa hẹn sẽ vẫn “nóng”. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của cánh hữu tại Pháp: Lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen nhiều khả năng sẽ tham gia đua nước rút trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp tháng 5/2017. Liên quân đẩy mạnh chiến dịch giành lại Raqqa (Iraq). Chứng khoán Mỹ có thể khởi sắc trong năm 2017: Sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, trung bình chỉ số công nghiệp Dow Jones đã đạt 20.000 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này có tiếp diễn trong năm 2017 hay không vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Một cuộc đua vũ trang mới với việc cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đều có ý định hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước. Hạn hán có thể dẫn tới nạn đói nghiêm trọng ở Somalia. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thanh lọc hệ thống sau cuộc đảo chính thất bại tháng 7/2016: Nước này đang giam giữ nhiều nhà báo hơn bất cứ nước nào khác và việc tiếp tục thanh lọc hệ thống có thể khiến các đồng minh phương Tây quan ngại sâu sắc. Snapchat ra mắt sàn chứng khoán Mỹ: Công ty phát triển ứng dụng Snapchat trên điện thoại thông minh đã nộp đơn năm 2016 và tiến gần tới việc ra mắt thị trường chứng khoán Mỹ tháng 3/2017. Với số lượng IPO có giá trị từ 20 tỷ đến 25 tỷ USD, đây sẽ là lần ra mắt lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ kể từ năm 2014.

