Những chiếc mũ Trump tại Lễ nhậm chức “sản xuất tại Việt Nam”

Lời kêu gọi khiến Tổng thống Donald Trump nhận được sự hò reo phấn khích từ những người ủng hộ khi đến xem Lễ nhậm chức chính thức của ông là câu nói "Hãy mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ".

Đó là một khoảnh khắc thật trớ trêu.

Nhiều người trong số những người ủng hộ đã đội những chiếc mũ đỏ với dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, những chiếc mũ đỏ đó lại được sản xuất ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh.

Nhiều người đến xem Lễ nhậm chức đội mũ đỏ với dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Ảnh: Reuters).

Một số người cảm thấy “kinh hoàng” khi họ phát hiện ra mũ của ông Trump đội là mũ sản xuất ở nước ngoài.

Rob Walker, một người dân 44 tuổi lái xe từ Georgia đến Washington cùng với vợ Abby, 36 tuổi, đã dừng lại ở một điểm dừng xe trên đường để mua một chiếc mũ có câu khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

"Ôi Chúa ơi, tôi hy vọng nó không phải là hàng Trung Quốc", Abby nói, lật chiếc mũ lên để kiểm tra. Cô nhìn nhãn hàng: "Trung Quốc! Đừng có nói với ai đấy!"

Những chiếc mũ Trump có thể mua trên trang web chính thức của ông được sản xuất tại Mỹ và có giá khoảng 25-30 USD, theo nhãn hàng bên trong.

Nhưng chúng cũng đắt hơn những chiếc mũ chỉ bán 20 USD trong các cửa hàng trên đường phố ở Washington hôm 20/1.

Joshua Rojas, 25 tuổi và Alyssa Young, 28 tuổi, đến từ Texas để xem lễ nhậm chức. Young đã đội một chiếc mũ hồng có in khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

"Nhìn thấy chiếc mũ này là tôi thích nó ngay. Tôi đã mua chiếc mũ ngay ở cửa hang với giá 20 USD", Young nói.

Vậy, nó có phải sản xuất tại Mỹ không?

"Thực tế là tôi không biết chiếc mũ sản xuất ở đâu", Young nói. "Để tôi kiểm tra". Cô bỏ chiếc mũ xuông để kiểm tra nhãn. "Ồ không," cô kêu lên. "Nó được sản xuất ở Việt Nam!".

Austin Araco, 22 tuổi, đến từ bang Arkansas, lần đầu tiên tham dự một lễ nhậm chức Tổng thống và đội một chiếc mũ Trump.

"Tôi đã mua chiếc mũ này ngày ông ấy thắng cử," Araco nói. "Mua trên trang web của ông Trump, dĩ nhiên là thế. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đóng góp cho quỹ của ông ấy. Tôi đã trả 30 USD mua chiếc mũ, bao gồm cả phí vận chuyển".

Victoria Scott, 13 tuổi và em trai Andrew Scott, 12 tuổi, mỗi người mua một chiếc mũ in khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, với giá 25 USD. Mũ của Victoria sản xuất tại Trung Quốc, nhưng cô không để ý điều đó.

Andrew sau đó đã kiểm tra chiếc mũ của mình. "Banglakesh ư?" cậu nói sau khi kiểm tra nhãn hàng. Cha cậu bé sửa lại: "Ý con là Bangladesh".

Robert Morrison ở Queens, New York, đem theo một chiếc mũ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” - đã mua từ một cửa hàng trên phố với giá 20 USD - và đội một chiếc mũ có chữ NY (New York Yankees). Cả hai chiếc mũ đều “made in China”.

Trong bài phát biểu của mình, Trump đã hô to: "Từ thời điểm này trở đi, nước Mỹ là số Một". "Chúng ta sẽ thực hiện theo hai quy tắc đơn giản: Hãy mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ"./.