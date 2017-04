Những “cung bậc tình cảm” của ông Trump khi tiếp lãnh đạo thế giới

Thủ tướng Anh Theresa May là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/1/2017, chỉ một tuần sau lễ nhậm chức của ông. Có thể thấy sự thoải mái và cởi mở của ông Trump qua nét mặt tươi cười trong cuộc họp báo chung với bà May. Lãnh đạo quốc gia đồng minh quan trọng thứ hai mà ông Trump tiếp đón là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bữa tối thân mật giữa lãnh đạo và phu nhân 2 nước tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Trump cho thấy sự thân thiết giữa họ. Ông Trump cũng khiến truyền thông phải chú ý vì cái bắt tay thật chặt dài tới... 19 giây dành cho ông Abe tại Phòng Bầu Dục ngày 10/2/2017. Chênh lệch về tuổi tác, khác biệt về quan điểm có lẽ là lý do khiến cái bắt tay giữa ông Trump và Thủ tướng nước láng giềng Canada Justin Trudeau không được tự nhiên và "nhuần nhuyễn" cho lắm. Ông Trump đã thể hiện sự nể trọng nhất định đối với vị Thủ tướng trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm chính trường này. Biểu cảm gương mặt đồng điệu giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông đã nói lên triển vọng mối quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo cũng như 2 nước. Sự tiếp đón nồng hậu mà Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Mỹ dành cho Thủ tướng và Phu nhân Israel. Một khoảnh khắc trong cuộc tiếp Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski, ông Trump có lẽ hơi sao lãng. Giữa 2 nhà lãnh đạo dường như còn thiếu nhiều sự kết nối. Ông Trump nở nụ cười khi nhận một chậu cỏ ba lá, biểu tượng của Ireland, từ tay Thủ tướng Enda Kenny trong Ngày Thánh Patrick. Thủ tướng Đức Angela Merkel chăm chú nhìn ông Trump trong cuộc họp báo chung nhân chuyến thăm Mỹ ngày 17/3/2017. Giữa ông Trump và nhà lãnh đạo quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU) dường như chưa có nền móng cho một mối quan hệ mà bà từng có với cựu Tổng thống Barack Obama hay George W. Bush. Ông Trump có lẽ đã khiến bà Merkel phật lòng khi từ chối cái bắt tay thường lệ tại Phòng Bầu Dục. Trong khi cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi diễn ra sau đó 3 ngày trong bầu không khí khá thoải mái. Nhưng dường như ông Trump sẽ còn phải đau đầu nhiều vì cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. Ông Trump bắt tay Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen một cách thân tình... ... và một cái bắt tay nữa đầy hào sảng. Ông cũng thể hiện sự chăm chú lắng nghe Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khi tiếp đón ông tại Nhà Trắng. Gương mặt ông Trump khi bắt tay Tổng thống Ai Cập gần giống với khi ông bắt tay lãnh đạo nước đồng minh Israel Benjamin Netanyahu. Gương mặt của Quốc vương Jordan Abdullah II đã nói lên sự hài lòng khi được tiếp đón tại Nhà Trắng. Sự có mặt của Đệ nhất Phu nhân Melania và Hoàng hậu Rania khiến bầu không cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Quốc vương Abdullah 2 thêm thân tình, gần gũi.

