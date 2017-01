Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Obama

Tổng thống Barack Obama ngắm cầu vồng trên Air Force One tại Sân bay Quốc tế Norman Manley, ngày 9/4/2015. Tổng thống Barack Obama ký poster cho cậu bé Vidal Chastanet 13 tuổi, người xuất hiện trên blog "Humans of New York”, trong khi đó cậu em trai 6 tuổi của Vidal đang bò tại Phòng Bầu dục, ngày 5/2/2015. Tuyết tan trong khi trực thăng Marine One cất cánh từ bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, ngày 6/3/2015. Lisa Monaco, một trợ lý tại Nhà Trắng giả vờ đấm Tổng thống Barack Obama tại Phòng Bầu dục, ngày 5/3/2015. Tổng thống Barack Obama bế con gái của nhân viên Darienne Page Rakestraw tại Nhà Trắng, ngày 3/42015. Tổng thống Barack Obama đang nhìn một con cá sấu nhỏ trong chuyến thăm Vườn quốc gia Everglades ở Florida, ngày 22/4/2015. Phó Tổng thống Joe Biden vỗ vai Tổng thống Barack Obama tại phòng họp ở Nhà Trắng, ngày 25/6/2015. Tổng thống Obama chụp ảnh cùng các học sinh trường Trung học Dillingham, Alaska, ngày 2/9/2015. Tổng thống Barack Obama trên phi cơ Marine One khi bay đến Seward, Alaska, ngày 1/9/2015. Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama hộ tống Giáo hoàng Francis trở lại vào Nhà Trắng sau một buổi lễ, ngày 23/9/2015. Tổng thống Barack Obama gặp các tù nhân ở thành phố Oklahoma, ngày 16/7/2015. Tổng thống Barack Obama nói chuyện với Jimmy Kimmel ở Los Angeles, ngày 12/3/2015. Nhà Trắng nhìn từ trên không qua cửa sổ buồng lái của trực thăng Marine One, ngày 15/1/2015. Tổng thống Barack Obama phát biểu với sự trợ giúp của diễn viên hài Keegan-Michael, ngày 25/4/2015. Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC, ngày 27/4/2015.

