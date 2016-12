Những khoảnh khắc thăng trầm trong quan hệ giữa ông Putin và ông Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 28/9/2015. Ông Obama trò chuyện với ông Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc tháng 9/2016. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngoái nhìn Tổng thống Mỹ Barack Obama khi hai ông dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh ngày 11/11/2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 ở Lough Erne, Enniskillen, Bắc Ireland ngày 17/6/2013. Ông Obama trò chuyện với ông Putin trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11/2015. Tổng thống Barack Obama và Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ trao đổi trước khi chụp ảnh lưu niệm với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G20 ở khu nghỉ dưỡng Regnum Carya, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2015. Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ nâng cốc tại bữa tiệc trưa trong giờ nghỉ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 28/9/2015. Cử chỉ thân thiện ông Putin dành cho ông Obama tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh ngày 11/11/2014. Tổng thống Barack Obama nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Kinh tế APEC ở Lima, Peru ngày 20/11/2016. Tổng thống Obama nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh tháng 11/2014. Tổng thống Nga, Mỹ cùng các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở St Petersburg ngày 6/9/2013. Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại cung điện Constantine ở Strelna gần St. Petersburg ngày 5/9/2013. Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Anh David Cameron (giữa) và Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Enniskillen, Bắc Ireland ngày 18/6/2013. Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Los Cabos, Mexico ngày 18/6/2012. Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Thủ tướng Vladimir Putin trong khu dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moscow, ngày 7/7/2009.

