Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Trung Quốc làm 3 người tử vong

Thông tin cho biết, một số công nhân đang tiến hành dọn dẹp trong kho hàng của nhà máy, do thao tác không đúng kỹ thuật đã để phát sinh tia lửa điện dẫn đến vụ nổ.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh nguyên nhân vụ việc. Một lãnh đạo nhà máy đã bị tạm giữ để điều tra.

Tai nạn lao động luôn là một trong những nỗi lo hàng đầu của người dân Trung Quốc. Mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng trong các vụ tai nạn lao động, trong đó một trong những nguyên nhân chính là do sự buông lỏng quản lý an toàn lao động của các cấp có thẩm quyền, thậm chí còn là do chính thái độ chủ quan của người lao động./.