Nữ hoàng Anh khai mạc Quốc hội khóa mới với chiếc mũ gợi nhớ về EU

Xe chở Nữ hoàng Anh rời cung điện Buckingham để tới Cung điện Westminster, tức Tòa nhà Quốc hội Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth (trái) và Thái tử Charles (phải) tới Lễ khai mạc Quốc hội khóa mới của Anh ngày 21/6. Nữ hoàng Anh đội một chiếc mũ màu xanh da trời với những chấm vàng khiến người ta không thể không nhớ tới lá cờ xanh sao vàng của Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Anh Theresa May bước vào tòa nhà Quốc hội. Bà May kêu gọi tổng tuyển cử sớm với hy vọng đạt được một kết quả có thể thể tiếp sức cho kế hoạch đưa nước Anh rời khỏi EU (Brexit) nhưng thực tế đã không như bà mong muốn. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, một người ủng hộ mạnh mẽ Brexit, cũng có mặt tại Lễ khai mạc Quốc hội khóa mới. Thành viên Quân đoàn danh dự quân đội Anh (đơn vị bảo vệ Hoàng gia Anh) tập trung chuẩn bị trước Lễ khai mạc Quốc hội khóa mới. Một thành viên đội cận vệ của Nữ hoàng được hộ tống ra ngoài vì quá nóng. Vương miện của Nữ hoàng Elizabeth được mang tới Lễ khai mạc Quốc hội khóa mới. Trung tá Andrew Ford kính cẩn mang vương miện của Nữ hoàng tới buổi lễ. Toàn cảnh Quốc hội khóa mới của anh trong Lễ khai mạc. Thành viên đội cận vệ Yeomen Warder thuộc đội cận vệ của Nữ hoàng Anh bước vào cung điện Westminster. Thành viên đội Yeomen Warder tiến hành "nghi lễ tìm kiếm" truyền thống khắp Cung điện Wesminster (tòa nhà Quốc hội Anh) trước khi khai mạc quốc hội. Đây là truyền thống có từ năm 1605 khi có âm mưu tấn công vào Nghị viện Anh. Thực chất, việc đảm bảo an ninh cho tòa nhà này ngày nay thuộc trách nhiệm của cảnh sát Anh. Thành viên của đội Household Calvary, trung đoàn cao cấp nhất và lâu đời nhất nước Anh tới buổi lễ. Những đồng liêu trong Viện Quý tộc, tức Thượng viện Anh trò chuyện trước giờ làm lễ. Các thành viên Viện Quý tộc Anh an vị để buổi lễ khai mạc được tiến hành.

