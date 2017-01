Nước Nga qua ảnh 2016: Một năm nhiều biến cố

Ngày 5/5, Dàn nhạc của Nhà hát Mariinsky do Valery Gergiev chỉ huy, với sự tham gia của nghệ sĩ cello Sergei Roldugin, đã tổ chức buổi hòa nhạc tại thành phố cổ Palmyra của Syria, sau khi thành phố được giải phóng tạm thời từ tay IS (tuy nhiên vào tháng 12, IS giành lại TP này). (Ảnh: Ria)