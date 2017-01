Ông Obama dự định làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Ông Obama đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho một tiến trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Tuy nhiên, càng gần tới ngày rời nhiệm sở 20/1, ông Obama càng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng với Tổng thống kế nhiệm Donald Trump.

Mặc dù vậy, ông Obama đã tuyên bố sẽ lui về hậu trường nên hành động tiếp theo của Tổng thống mãn nhiệm có thể sẽ không mang tính can dự chính trị nhiều như cựu Tổng thống Jimmy Carter, người đã xây dựng lại hình ảnh một chính khách cao tuổi hậu thời kỳ Nhà Trắng.

Ông Obama sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và viết sách. Ảnh: Getty Images.

Trở về với “nghề” viết sách:

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Obama sẽ có 1 kỳ nghỉ và dành thời gian cho 1 cuốn tự truyện. Theo những gì từng chia sẻ trên kênh CNN, ông Obama sẽ “viết 1 quyển sách và tự phân tích quãng thời gian làm Tổng thống của mình” nhưng không trên phương diện chính trị mà là nội tâm.

Ông Obama đã có tới 21 năm miệt mài viết sách, từ cuốn sách đầu tiên có tên “Những giấc mơ từ cha tôi” (Dreams from my father) năm 1995 đến “Sự thay đổi chúng ta có thể tin tưởng” (Change we can believe in) trước khi bước chân vào Nhà Trắng năm 2008. Việc viết và bán sách đã giúp ông thu được 15 triệu USD. Cuốn hồi ký khi rời nhiệm sở của ông dự kiến sẽ còn thành công hơn thế.

Người truyền lửa cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đảng Dân chủ:

Tuy nhiên, ông Obama được cho là sẽ sớm trở lại chính trường nếu Tổng thống kế nhiệm Donald Trump định ban hành đạo luật giám sát chặt chẽ những người theo đạo Hồi hay trục xuất những người trưởng thành được bố mẹ đưa tới Mỹ nhiều năm. Ông Obama từng khẳng định sẽ tích cực lên tiếng về những chính sách của Tổng thống đắc cử Trump bởi sau khi rời Nhà Trắng ông vẫn là “một công dân có quyền và trách nhiệm của mình”.

Trong khi đó, những thân tín của ông Obama, những người vốn đã lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ hoặc khởi động đầu tư vào lĩnh vực tư nhân cũng đang định hướng lại tương lai của họ và rất có thể sẽ trở lại chính trường.

Có thể nói nền tảng chính trị của ông Obama đã sẵn sàng cho một vai trò chính trị hậu Nhà Trắng nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên giàu lý tưởng cho tương lai.

Ở thời điểm ngay sau khi biết kết quả bầu cử Tổng thống tháng 11/2016, ông Obama đã tuyên bố kế hoạch hậu Nhà Trắng của ông sẽ là xây dựng lại đảng Dân chủ hiện đã mất thế đa số tại cả 2 viện của Quốc hội Mỹ. Ông cũng mong muốn tạo ra “Barack và Michelle Obama tiếp theo”, hay nói cách khác là đào tạo và cố vấn cho lớp chính trị gia mới./.