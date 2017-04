Ông Trump thay đổi thái độ về Assad và Syria sau vụ tấn công hóa học

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Quốc vương Jorrdan Abdullah II bin Al-Hussein ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cách tiếp cận của ông đối với Syria và Tổng thống Bashar al-Assad đang thay đổi, đặc biệt là sau vụ tấn công nghi là vũ khí hóa học “không thể chấp nhận được” ở thị trấn Khan Sheikhun, tỉnh Idlib, sáng 4/4 vừa qua làm hàng chục người chết, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Quốc vương Jorrdan Abdullah II bin Al-Hussein (trái) trong cuộc họp báo chung ngày 5/4. Ảnh: UPI.

“Hành động tấn công vào trẻ em đã tác động rất lớn đến tôi”, ông Trump cho biết.

Phản hồi của ông Trump trước câu hỏi về vụ tấn công hóa học ở Syria là không loại trừ khả năng can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Đây được xem là một sự chuyển biến so với thái độ lưỡng lự lâu nay của chính quyền Mỹ đối với việc can thiệp ở Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, vụ tấn công hóa học ở Syria làm 72 người thiệt mạng hôm 4/4 đã “vượt quá giới hạn” của ông và vì thế, thái độ của ông đối với Syria và ông Assad đã thay đổi “rất nhiều”.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã từng gọi việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là “giới hạn đỏ”, một tối hậu thư đe dọa sử dụng vũ lực chống lại ông Assad trước khi đạt được một giải pháp hòa bình cho Syria.

“Tôi nghĩ việc bản thân ông ấy không vượt qua giới hạn khi đưa ra lời đe dọa đó đã khiến chúng ta bị thụt lùi, không chỉ ở Syria mà nhiều nơi khác trên thế giới. Bởi vì đó là một lời đe dọa rỗng tuếch” – ông Trump nhận định. Theo ông, chính quyền của người tiện nhiệm Barack Obama đã có cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng này từ lây.

Tổng thống Trump cho rằng, vụ tấn công hóa học mới nhất này đã đưa cuộc xung đột ở Syria lên “một mức độ hoàn toàn khác”, và dù ông vốn là người không bao giờ mong muốn phải can dự ở Trung Đông nhưng thực tế là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hình thành từ khoảng trống an ninh khi Mỹ rút quân.

Khi được hỏi về việc ông đã thôi lưỡng lự trong việc can thiệp vào Syria hay chưa, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không muốn loại trừ bất cứ một kế hoạch quân sự nào như chính quyền tiền nhiệm đã làm./.