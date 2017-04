Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

Cảnh sát Pháp hôm qua (21/4) đã công bố danh tính thủ phạm vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris một ngày trước đó, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng. Cảnh sát Pháp kiểm soát an ninh tại đại lộ Champs-Elysees. Ảnh: Telegraph.

Các cuộc điều tra đang được mở rộng nhằm xác định xem liệu thủ phạm gây ra vụ tấn công trên có đồng phạm hay không.

Các nhà điều tra Pháp hôm qua cho biết, thủ phạm vụ tấn công được xác định là Karim Cheurfi, người Pháp, 39 tuổi, từng có 4 tiền án trước đó. Tên này đã sử dụng một khẩu súng AK để bắn cảnh sát.

Trước khi bị tiêu diệt, kẻ sát nhân đã từng nói là muốn giết cảnh sát song cảnh sát không tìm thấy bất cử mối liên hệ nào giữa đối tượng với các phần tử cực đoan.

Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp đã tìm thấy một lưu bút viết tay có nội dung cổ xúy tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) gần thi thể thủ phạm. Các nhân viên điều tra cũng tìm thấy một quyển kinh Koran trong xe của hung thủ đỗ ở hiện trường vụ nổ súng.

Văn phòng Công tố Pháp cho biết đối tượng nằm trong diện theo dõi của cơ quan an ninh. Theo công tố viên Pháp Francois Molins, trong hơn 10 năm ở tù, đối tượng không để lộ dấu hiệu gì cho thấy, hắn đã bị cực đoan hóa. Do vậy đối tượng cũng không bị liệt vào danh sách bị giám sát theo diện “S” – diện điều tra của cảnh sát đối với những thành phần nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Cảnh sát hiện vẫn đang tiến hành điều tra xem liệu thủ phạm còn có đồng phạm khác hay không.

“Đối tượng Karim không được liệt vào danh sách bị giám sát theo diện S. Trong suốt 14 năm chịu án, hắn không có biểu hiện đã bị cực đoan hóa. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra để làm rõ hoàn cảnh nào đã dẫn Karim thực hiện vụ tấn công, tại sao đối tượng lại có được khẩu súng và liệu có đồng phạm nào cùng y thực hiện hành động khủng bố này hay không.”

Mở rộng điều tra, cảnh sát cũng đã khám xét nơi ở của đối tượng trên ở phía Đông thủ đô Paris và thẩm vấn 3 người thân của y.

Trong một diễn biến có liên quan, công tố liên bang Bỉ hôm nay đã loại trừ mối liên hệ giữa đối tượng người Bỉ - còn được gọi là nghi phạm thứ 2 - mà cơ quan an ninh nước này thông báo cho đồng nghiệp Pháp với vụ tấn công tại Pháp tối 20/4 vừa qua.

Phát ngôn viên của Công tố liên bang Bỉ cho biết người đàn ông được phía Bỉ thông báo cho cảnh sát Pháp, sống ở Antwerp, phía Bắc nước Bỉ, đã bị cảnh sát truy nã trong một vụ án liên quan đến ma túy. Nhà ở của tên này tại Antwerp đã bị kiểm soát nhưng hắn không có mặt tại đó. Trên máy tính của nghi phạm, các nhà điều tra phát hiện những hoạt động tìm kiếm thông tin đi đến Paris bằng tàu Thalys. Tuy nhiên, đối tượng đã đến trình diện tại một đồn cảnh sát của Bỉ sau khi biết thông tin bị nhà chức trách điều tra khả năng liên quan đến vụ tấn công tại Paris qua phương tiện mạng xã hội. Trong buổi thẩm vấn, đối tượng người Bỉ đã đưa ra được chứng cứ ngoại phạm hợp lý. Phát ngôn viên Cơ quan Công tố liên bang cho biết đã loại trừ liên hệ giữa đối tượng này với vụ tấn công tại Pháp.

Pháp nghi ngờ vụ xả súng trên đại lộ ở Paris có đồng phạm VOV.VN -Người đàn ông bắn chết một cảnh sát Pháp và 2 người khác bị thương nặng đã từng bị bắt do tình nghi âm mưu giết người.

Trước đó, nhà chức trách Pháp cho biết, cảnh sát nước này đang truy lùng một nghi can thứ hai trong vụ nổ súng tại Paris, sau khi có sự ủy quyền của các cơ quan an ninh Bỉ.

Vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris xảy ra đêm 20/4, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng. Cảnh sát đã tiêu diệt hung thủ khi y tìm cách chạy trốn sau khi gây tội ác. Vụ tấn công nói trên xảy ra chỉ ít ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Pháp và 2 ngày sau khi 2 đối tượng bị bắt giữ ở thành phố Marseille với âm mưu tấn công khủng bố./