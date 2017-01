Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

Nữ ca sỹ Madona biểu diễn tại cuộc “Tuần hành Phụ nữ” ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 21/1. Cuộc tuần hành nhằm phản đối những phát ngôn của ông Trump về phụ nữ và đòi quyền bình đẳng giới tính, sắc tộc và tôn giáo. Ủng hộ cuộc tuần hành này còn có nhiều ngôi sao Hollywood khác như nữ diễn viên Scarlett Johansson. Cô cũng đã đứng lên phát biểu chia sẻ sự ủng hộ với những người biểu tình. Nam tài tử Jake cùng chị gái, nữ diễn viên nổi tiếng Maggie Gyllenhaal (đối diện) cũng tham gia vào cuộc tuần hành phản đối ông Trump ở Washington. Tham gia cuộc tuần hành này, cựu Hoa hậu bang Utah (Mỹ) Temple Taggart (bên trái) một lần nữa gạt nước mắt khi chia sẻ với báo giới về những cáo buộc từng bị ông Trump quấy rối tình dục. Cựu Ngoại trưởng John Kerry cũng có mặt thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc Tuần hành Phụ nữ. Nhà hoạt động nữ quyền Mỹ Gloria Steinem phát biểu tại cuộc tuần hành ở Washington ngày 21/1 để phản đối ông Trump. Cuộc 'Tuần hành Phụ nữ" còn được gọi là cuộc tuần hành "Mũ hồng'' bởi có những phụ nữ đều đội chiếc mũ len hồng biểu trưng cho sự nữ tính. Cảnh tượng tương tự diễn ra tại Oslo (Na Uy) trong cuộc tuần hành ủng hộ phong trào của phụ nữ Mỹ. Tại Stockholm (Thụy Điển), những người biểu tình không chỉ đổi mũ hồng mà mang theo hình ảnh, biểu ngữ phản đối những phát ngôn của ông Trump về phụ nữ và đòi quyền bình đẳng giới tính, sắc tộc và tôn giáo. Một người phụ nữ tham gia biểu tình ở London (Anh) ủng hộ 'Tuần hành Phụ nữ" tại Mỹ đã cải trang thành Nữ thần Tự do của Mỹ nhưng với dòng chữ "Tượng thần lấy đi tự do" và hình ảnh Tổng thống Trump trên ngọn đuốc. Một người phụ nữ biểu tình khác ở Anh thì "nhái" lại khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again) thành "Làm cho phụ nữ vĩ đại trở lại". Tháp Eifiel của Pháp bị bao vây bởi biển người biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ. Một người phụ nữ dương cao khẩu hiệu "Trump là sự đả kích đối với phẩm giá con người". Cuộc biểu tình của phụ nữ Đức nhằm đoàn kết với cuộc Tuần hành Phụ nữ ở Mỹ diễn ra trước cửa Đại sứ quán Mỹ gần Cổng Brandenburg ở Berlin. Nhằm ủng hộ cuộc Tuần hành Phụ nữ ở Mỹ, phụ nữ Ấn Độ xuống đường với từ khóa (Hashtag) #Iwillgoout, thể hiện sự tự tin, độc lập của phụ nữ, quyền được đi tới mọi nơi công cộng, phá bỏ những quan niệm cổ hủ ràng buộc với phụ nữ. Một trong số hàng chục nghìn người biểu tình ở Dublin, Ireland, dương cao khẩu hiệu "Hãy chiến đấu như một cô gái" để thể hiện tình đoàn kết với phụ nữ Mỹ. Dưới tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được viết lên bầu trời, một người biểu tình ở Australia dương cao khẩu hiệu kêu gọi phụ nữ hãy ngẩng cao đầu.

Nữ ca sỹ Madona biểu diễn tại cuộc “Tuần hành Phụ nữ” ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 21/1. Cuộc tuần hành nhằm phản đối những phát ngôn của ông Trump về phụ nữ và đòi quyền bình đẳng giới tính, sắc tộc và tôn giáo. Ủng hộ cuộc tuần hành này còn có nhiều ngôi sao Hollywood khác như nữ diễn viên Scarlett Johansson. Cô cũng đã đứng lên phát biểu chia sẻ sự ủng hộ với những người biểu tình.

Nam tài tử Jake cùng chị gái, nữ diễn viên nổi tiếng Maggie Gyllenhaal (đối diện) cũng tham gia vào cuộc tuần hành phản đối ông Trump ở Washington. Tham gia cuộc tuần hành này, cựu Hoa hậu bang Utah (Mỹ) Temple Taggart (bên trái) một lần nữa gạt nước mắt khi chia sẻ với báo giới về những cáo buộc từng bị ông Trump quấy rối tình dục. Cựu Ngoại trưởng John Kerry cũng có mặt thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc Tuần hành Phụ nữ. Nhà hoạt động nữ quyền Mỹ Gloria Steinem phát biểu tại cuộc tuần hành ở Washington ngày 21/1 để phản đối ông Trump. Cuộc 'Tuần hành Phụ nữ" còn được gọi là cuộc tuần hành "Mũ hồng'' bởi có những phụ nữ đều đội chiếc mũ len hồng biểu trưng cho sự nữ tính. Cảnh tượng tương tự diễn ra tại Oslo (Na Uy) trong cuộc tuần hành ủng hộ phong trào của phụ nữ Mỹ. Tại Stockholm (Thụy Điển), những người biểu tình không chỉ đổi mũ hồng mà mang theo hình ảnh, biểu ngữ phản đối những phát ngôn của ông Trump về phụ nữ và đòi quyền bình đẳng giới tính, sắc tộc và tôn giáo. Một người phụ nữ tham gia biểu tình ở London (Anh) ủng hộ 'Tuần hành Phụ nữ" tại Mỹ đã cải trang thành Nữ thần Tự do của Mỹ nhưng với dòng chữ "Tượng thần lấy đi tự do" và hình ảnh Tổng thống Trump trên ngọn đuốc. Một người phụ nữ biểu tình khác ở Anh thì "nhái" lại khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again) thành "Làm cho phụ nữ vĩ đại trở lại". Tháp Eifiel của Pháp bị bao vây bởi biển người biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ. Một người phụ nữ dương cao khẩu hiệu "Trump là sự đả kích đối với phẩm giá con người". Cuộc biểu tình của phụ nữ Đức nhằm đoàn kết với cuộc Tuần hành Phụ nữ ở Mỹ diễn ra trước cửa Đại sứ quán Mỹ gần Cổng Brandenburg ở Berlin. Nhằm ủng hộ cuộc Tuần hành Phụ nữ ở Mỹ, phụ nữ Ấn Độ xuống đường với từ khóa (Hashtag) #Iwillgoout, thể hiện sự tự tin, độc lập của phụ nữ, quyền được đi tới mọi nơi công cộng, phá bỏ những quan niệm cổ hủ ràng buộc với phụ nữ. Một trong số hàng chục nghìn người biểu tình ở Dublin, Ireland, dương cao khẩu hiệu "Hãy chiến đấu như một cô gái" để thể hiện tình đoàn kết với phụ nữ Mỹ. Dưới tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được viết lên bầu trời, một người biểu tình ở Australia dương cao khẩu hiệu kêu gọi phụ nữ hãy ngẩng cao đầu.