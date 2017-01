Số lượng các phần tử cực đoan tại Đức gia tăng

Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen hôm 8/1 cảnh báo, số lượng các phần tử cực đoan tại Đức không chỉ gia tăng mà ngày càng đa dạng về cách thức tổ chức và hoạt động.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen quan ngại vì số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này tăng khoảng 2,5 lần. Ảnh: Getty Image.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA (Đức), ông Hans-Georg Maassen cho biết số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này hiện nay đã tăng lên đến hơn 9.700 người, so với con số 3.800 vào năm 2011. Đáng lo ngại hơn, mạng lưới các phần tử cực đoan trở nên đa dạng hóa về cách thức tổ chức và hoạt động.

Hans-Georg Maassen Ông giải thích, trước kia mạng lưới này được phân thành một số nhánh chính do một vài đối tượng có tầm ảnh hưởng thống trị, song hiện nay lại xuất hiện ngày càng nhiều nhóm cực đoan nhỏ lẻ do những cá nhân khác nhau cầm đầu. Do đó, song song với việc theo dõi những tên thủ lĩnh nguy hiểm, lực lượng an ninh còn phải theo dõi cả những nhóm cực đoan nhỏ lẻ.

Liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải tại khu chợ Giáng sinh của Đức ngày 19/12 vừa qua với nhiều ý kiến cho rằng lực lượng an ninh đã để lọt nghi phạm chính, ông Hans-Georg Maassen giải thích rằng các nhân viên tình báo đã theo dõi nghi phạm chính người Tunisia Anis Amri trong thời gian dài, cũng như thực hiện mọi biện pháp để đánh giá những mối nguy hiểm mà đối tượng có thể gây ra, song vẫn chưa đủ chứng cớ để bắt giữ đối tượng. (Cảnh sát Đức đã theo dõi Amri kể từ tháng 3/2016 và dừng hoạt động này vào tháng 9/2016 vì cho rằng đây chỉ là đối tượng buôn ma túy trong một thời gian ngắn.)

Amri đã bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô thành phố Milan vào rạng sáng ngày 23/12 vừa qua sau hành trình trốn chạy từ Đức sang Hà Lan, Bỉ, Pháp và Italy sau khi gây ra vụ tấn công vào chợ Giáng sinh ở Berlin. Sau vụ tấn công này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu xem xét và đánh giá lại toàn bộ hoạt động của bộ máy an ninh Đức./.