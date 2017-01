Sydney: 4 trẻ em suýt chết vì bị mẹ nhốt trong ô tô để đi mua sắm

Cảnh sát cho biết tuy không bị thương nhưng 4 anh chị em đã bị kiệt sức và cảnh báo các bậc phụ huynh rằng nhiệt độ trong xe hơi có thể lên đến hơn 50 độ C một cách nhanh chóng. Cảnh sát bang New South Wales, Australia. Ảnh: AAP.

Vào 3h chiều ngày 11/1 vừa qua, cảnh sát nhận được một cuộc gọi thông báo có 4 đứa trẻ khoảng từ 6 đến 9 tuổi trong một chiếc xe hơi ở bãi đỗ xe ở khu Bankstown.

Sau khi được giải cứu, cảnh sát xác nhận những đứa trẻ không bị thương nhưng trong tình trạng kiệt sức và người mẹ 44 tuổi này sẽ phải ra tòa vào tháng tới.

Hiện nay, Sydney (Australia) đang trong mùa hè. Nhiệt độ ở phía tây thành phố Sydney vào ngày hôm đó (11/1) đã lên tới 40 độ C.

Các cảnh sát đã đưa ra lời cảnh báo với các bậc phụ huynh rằng kể cả khi để cửa sổ ô tô mở he hé thì nhiệt độ trong xe cũng có khả năng cao hơn 50 độ C vào một ngày hè như thế này.

Mặc dù ngày nắng nhẹ, nhiệt độ trong xe có thể hơn 40 độ C. Và với nhiệt độ như thế, trẻ em có nguy cơ bị say nắng, dẫn đến sốt cao, mất nước, co giật, sốc và tử vong./.