Tân Tổng thư ký LHQ lần đầu có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ

Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đến việc cần phải có những nỗ lực mạnh mẽ mới để xây dựng và duy trì hòa bình thông qua một loạt hoạt động từ phòng ngừa, giải quyết xung đột đến gìn giữ hòa bình, kiến tạo hòa bình và phát triển bền vững.

Tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về ngăn ngừa xung đột và duy trì hòa bình, ông Guterres nhấn mạnh:“Chiến tranh là điều không phải là không thể tránh được. Đây chỉ là vấn đề của sự lựa chọn., lựa chọn để ngăn chặn, để sử dụng đến nó, để tối thiểu hóa, hay đó chỉ là một trong những phương thức để sử dụng trong trường hợp bạo lực. Bằng cách phục hồi lòng tin giữa các Chính phủ, người dân và các quốc gia thành viên, chúng ta có thể ngăn ngừa và tránh được xung đột. Ngược lại, hòa bình cũng là vấn đề không phải là không thể đạt được. Đây là kết quả của các quyết định đầy khó khăn, những hoạt đồng vất vả và cả sự thỏa hiệp. Chúng ta cần ưu tiên, nuôi dưỡng nó tại mọi nơi, mọi lúc. Ngăn ngừa xung đột không còn là một ưu tiên mà phải là ưu tiên số 1. Sống có trách nhiệm, chúng ta có thể cứu được mạng sống của con người, giảm thiểu những khổ đau và mang lại hy vọng cho hàng triệu người.”

Tại phiên thảo luận, ông cũng thông báo với các thành viên Hội đồng Bảo an về những sáng kiến cải tổ trong Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, nhất là đối với khâu ra quyết sách cũng như tiến trình tăng cường sự phối hợp giữa tất cả các trụ cột của Liên Hợp Quốc - hòa bình và an ninh; nhân quyền và phát triển. Ông hối thúc Hội đồng Bảo an tận dụng nhiều hơn nữa những điều khoản được nêu trong Chương 6 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để tham gia giải quyết các vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Kết thúc bài phát biểu, tân Tổng thư ký nhắc lại lời kêu gọi hòa bình mà ông từng đưa ra ngay sau khi chính thức bắt đầu công việc trên cương vị mới.

Phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an được triệu tập bởi Thụy Điển, nước giữ ghế chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2017. Cuộc họp có sự tham dự của một số bộ trưởng cấp cao đến từ các quốc gia thành viên./.