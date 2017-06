Thế giới 7 ngày: Nga sẵn sàng “so găng” trừng phạt với Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/6 đã đưa 38 cá nhân và tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến vấn đề xung đột tại Ukraine. Ngay lập tức, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Ảnh minh họa: AP Căng thẳng do các lệnh trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt nhằm vào Nga đã đẩy quan hệ Nga-Mỹ “xấu đi chưa từng thấy”. Hai bên đã hủy cuộc gặp cấp thứ trưởng và để ngỏ khả năng lãnh đạo Nga-Mỹ gặp nhau vào tháng 7 như dự kiến. Ảnh: AP Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đã trở nên hết sức khó lường khi các nước Arab tung ra bản yêu sách gồm 13 điều mà Qatar phải thực hiện nếu không muốn tiếp tục bị cô lập. Phía Qatar tuyên bố yêu sách của các nước Arab là “phi thực tế” và kiện các nước này lên ICAO. Ảnh: Reuters Trong khi căng thẳng vùng Vịnh vẫn đang rối ren, Quốc vương Saudi Arabia đã bất ngờ lập Thái tử mới. Vị tân Thái tử mới 31 tuổi này nổi tiếng cứng rắn về đối ngoại và đầy tham vọng cải cách kinh tế. Ảnh: Reuters Vấn đề Brexit vẫn khiến Thủ tướng Anh Theresa May hết sức đau đầu bởi dù đã đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các công dân EU tại Anh, các nước EU vẫn chưa hết hoài nghi về tính khả thi của đề xuất này. Ảnh: AP Ngay sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội, Nội các của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải tiến hành cải tổ sâu rộng vì sự ra đi của 4 Bộ trưởng quan trọng. Ngoài ra, ông Macron cũng công bố một loạt các biện pháp tăng cường an ninh nhằm đối phó với khủng bố. Ảnh: AP Vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier tử vong sau khi được Triều Tiên thả về Mỹ đã khiến giới chức Mỹ hết sức phẫn nộ. Không chỉ chỉ trích gay gắt Triều Tiên, Mỹ còn trách Trung Quốc đã chưa làm hết sức mình trong vụ này. Ảnh: AFP Một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 141 người bị mất tích. Công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương và lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 3 người bị vùi trong đống đổ nát. Ảnh: Tân Hoa xã./.