Thế giới cùng chung hy vọng 2017 sẽ là năm của hòa bình, đoàn kết

Tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ, quả cầu pha lê đón Năm mới đã sẵn sàng với chủ đề "Món quà của lòng nhân ái", tượng trưng cho sự đoàn kết trong năm 2017.

Lễ thả quả cầu phe lê trên Quảng trường Thời đại luôn rất được chờ đón trong dịp Năm mới. Ảnh: Reuters

Quả cầu đặc biệt được bao phủ bởi 2.688 miếng pha lê hình tam giác, được thiết kế để chịu được gió lớn, mưa và thời tiết lạnh. Ngày 30/12 đã diễn ra buổi lễ chạy thử quả cầu pha lê nhằm đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra hoàn hảo vào đêm Giao thừa.

Điều đặc biệt trong năm nay là vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ nhấn nút thả quả cầu trong 60 giây cuối cùng của năm.

Ông Tim Tompkisn, Chủ tịch Liên minh quảng trường Thời đại nói: "Một trong những điều đặc biệt của năm nay là khách mời danh dự của chúng tôi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Có thể nói năm 2016 là một năm khó khăn và không suôn sẻ. Hàng loạt các quốc gia phải đương đầu với những thách thức như Brexit, cuộc bầu cử gây chia rẽ ở Mỹ hay những tranh cãi ở châu Âu về vấn đề người nhập cư, người tị nạn.

Chính vì thế với việc chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng, các quốc gia cần phải đoàn kết để giải quyết các thách thức”.

Năm 2017, Quảng trường Thời đại cũng kỷ niệm tròn 110 năm lễ đếm ngược đón Năm mới được tổ chức. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 1 triệu người tập trung tại Quảng trường thời đại và cùng chứng kiến khoảnh khắc chào đón Năm mới 2017.

Người dân Rio de Janeiro vừa tắm biển, vừa ngắm pháo hoa đón chào Năm mới. Ảnh: AP

Tại Rio de Janeiro, những công việc chuẩn bị cuối cùng cho màn bắn pháo hoa hoành tráng đón chào năm mới cũng đã sẵn sàng. Dù chỉ kéo dài 12 phút do khủng hoảng kinh tế, song màn bắn pháo hoa năm nay tại Rio de Janeiro cũng được dự báo sẽ là một trong những màn bắn pháo hoa lớn nhất thế giới.

“Đây sẽ là một trong những buổi lễ chào đón Năm mới hoành tráng nhất trên thế giới với 18 tấn pháo hoa. Không ở đâu giống như tại bãi biển Copacabana, trung tâm của các hoạt động đón chào năm mới của thành phố, không khí sẽ thật tuyệt vời.

Chúng tôi ước tính khoảng 2 triệu người, trong đó có cả khách du lịch, cư dân của thành phố, những người yêu thích thành phố của chúng tôi sẽ tới đây để thưởng thức chương trình tuyệt vời này”, một quan chức tại Rio de Janero tiết lộ.

Còn tại châu Âu, năm nay lại là một năm đặc biệt khi buổi lễ đón chào Năm mới sẽ diễn ra trong tình trạng an ninh được tăng cường cao. Tại thủ đô Moscow, Nga, hơn 10.000 cảnh sát đã tăng cường hiện diện tại khắp các khu chợ Giáng sinh cũng như quầy hàng lưu niệm.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt cũng được triển khai tại các tụ điểm công cộng trong thành phố do lượng du khách đổ về tăng cao trong suốt dịp lễ kéo dài tới 9/1 năm sau.

Thủ đô Berlin (Đức)- trái tim của châu Âu cũng luôn rộn rã trong đêm Giao thừa chào đón Năm mới. Ảnh: AP

Tại Đức, chính quyền thành phố Cologne cũng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trước thềm Năm Mới sau vụ tấn công đâm xe tại Berlin hồi tuần trước cũng như loạt vụ quấy rối phụ nữ trong mùa lễ hội năm 2016.

Khoảng 10 chiếc xe tải gắn vòi rồng và nhiều hàng rào bê tông được đặt bên ngoài các khu vực an ninh nhạy cảm. Ngoài ra, lần đầu tiên trong năm, cảnh sát Cologne sử dụng camera giám sát để đảm bảo an ninh. Chính vì thế, người dân châu Âu từ Pháp, Đức tới Bỉ đều chào đón Năm mới 2017, với mong muốn về hòa bình và an ninh.

Do đổi lịch nằm trên múi giờ sớm nhất UTC+14, nên Samoa, quốc đảo nằm ở trung tâm Thái Bình Dương là nước đón ánh bình minh đầu tiên trên thế giới trong năm mới 2017. Điều này có nghĩa là người dân quốc đảo này sẽ đón giao thừa năm mới vào lúc 17h hôm nay, theo giờ Việt Nam./.