Thế giới đón chào năm mới 2017 với nhiều hy vọng đổi thay tốt đẹp

Người dân các nước ăn gì để gặp may mắn trong Năm mới:

Nhật Bản - Mỳ Soba: Tại Nhật Bản cũng như một số quốc gia châu Á khác, người dân sẽ ăn mỳ sợi dài gọi là mỳ trường thọ. Món mỳ Soba mang ý nghĩa cầu chúc cho người ăn sống lâu trăm tuổi, hưởng lộc thọ cùng con cháu. Do cả tô mỳ có một sợi duy nhất nên người nấu phải cần thận để sợi mỳ không bị đứt. Khi ăn, người ta không cắt nhỏ mà ăn cả sợi dài.

Hy Lạp - Bánh có nhân đồng xu: Vào dịp đầu năm, người Hy Lạp có tập tục nghiền quả lựu ở trước cửa để hạt lựu vương vãi và cầu may. Và món ăn trong ngày đầu tiên của năm mới chính là bánh Vassilopita. Đây là loại bánh nướng hình tròn, bên trong có nhét đồng xu. Nếu ai ăn đúng phần có chứa đồng xu bên trong, người đó sẽ gặp may cả năm. Người dân các nước ăn gì để gặp may mắn trong dịp năm mới Mỗi quốc gia trên thế giới lại có những món ăn riêng nhưng cùng chung mong muốn gặp nhiều may mắn và cầu an lành cho năm mới đến.

Thổ Nhĩ Kỳ - Quả lựu: Theo quan niệm truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ, quả lựu là biểu tượng của sự may mắn. Màu đỏ rực của loại quả này tượng trưng cho trái tim mỗi con người, mang ẩn ý về cuộc sống và khả năng sinh sản. Hạt lựu tròn đầy là biểu tượng của sự thịnh vượng. Đó là tất cả những gì người ta mong đợi cho một năm mới sắp tới.

Đức - Dưa bắp cải Sauerkraut và cá trích: Người Đức có truyền thống ăn món dưa bắp cải muối Sauerkraut với hi vọng mang lại an lành và sự giàu sang cho một năm. Ngoài ra, họ còn ăn cả món cá trích bởi vậy loài cá này có màu ánh bạc giống với màu tiền xu - tượng trưng cho tiền bạc. Đây là dấu hiệu may mắn trong năm mới.