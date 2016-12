Thế giới háo hức chuẩn bị chào đón Giáng sinh

Thủ đô Berlin, Đức vẫn là một trong những điểm đến Giáng sinh lý tưởng nhất châu Âu. Ở Berlin có tới 50 khu chợ truyền thống, trang trí bắt mắt, bày bán nhiều đồ thủ công tinh xảo. Các món ăn vặt tại các khu chợ nơi đây có mặt đầy đủ các món truyền thống của người Đức và nhiều nước lân cận. Mọi gian hàng đều rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp. Bất chấp vụ tấn công bằng xe tải hôm 19/12, chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức vẫn rất đông người tham quan, mua sắm. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp vụ tấn công bằng xe tải hôm 19/12 tại một khu chợ Giáng sinh, nơi đây vẫn rất nhộn nhịp. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các du khách, an ninh đã được tăng cường tại các khu chợ Giáng sinh.

Ông Thomas Neuendorf, người phát ngôn Cảnh sát Berlin nói: “Chúng tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của người dân và những gì chúng tôi cần làm đó là nỗ lực để tăng cường an ninh. Chúng tôi triển khai cảnh sát trên toàn thành phố. Tuy nhiên, cũng không thể đảm bảo rằng các biện pháp có thể mang lại 100% an toàn cho người dân và du khách bởi Berlin không thể khép kín như một lâu đài”.

Vào những ngày này, không khí đón Giáng sinh tràn ngập trên khắp các đường phố ở thủ đô Paris, Pháp, đặc biệt dọc hai bên Đại lộ Champs Elysées nổi tiếng thế giới. Để chào đón Giáng sinh, đại lộ Champs Elysées có chiều dài 1.910m, bắt đầu từ Khải Hoàn Môn đến Quảng trường Concorde được trang hoàng rực rỡ với hàng triệu bóng đèn với đủ sắc mầu.

Rất nhiều quận của Paris và vùng phụ cận tổ chức chợ Giáng sinh, tuy nhiên, Làng Giáng sinh (Village de Noel) dọc hai bên Đại lộ Champs Elysées nổi tiếng nhất, với hàng trăm ngôi nhà gỗ màu trắng giống như tuyết được dựng lên, trang trí rực rỡ.

Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức rượu vang hâm nóng truyền thống dành cho dịp lễ đặc biệt là mùa Giáng sinh và đón năm mới mà còn có thể mua tất cả các sản phẩm truyền thống của các vùng, miền của Pháp, như: gan ngỗng, bánh ngọt, phô-mai, thịt nguội, trứng cá muối, rượu vang; đồ thủ công mỹ nghệ...

Một du khách cho biết: “Chúng tôi mua ví, sô-cô-la, và quà tặng cho các gia đình mình. Mọi thứ đều rất tuyệt”.

Một số người bán hàng cho biết, năm nay lượng khách đến với Làng Giáng sinh đông hơn nhiều so với năm ngoái, do vậy hàng hóa cũng bán chạy hơn. Lý do là ngày 13/11 năm ngoái, Paris chịu ảnh hưởng của các cuộc tấn công khủng bố, chỉ cách lễ Giáng sinh hơn một tháng.

Để đề phòng bất trắc sau vụ khủng bố bằng xe tải như tại thành phố Berlin của Đức mới đây, nhà chức trách đã tăng cường an ninh chặt chẽ để bảo vệ các khu chợ Giáng sinh. Chính phủ Pháp tuyên bố triển khai 91.000 cảnh sát, hiến binh và quân đội để bảo vệ an ninh trong dịp lễ Giáng sinh vào cuối tuần do mối đe dọa khủng bố ở mức cao.

Đường phố Paris mùa Giáng sinh rực rỡ đèn màu. (Ảnh: Reuters)

Giáng sinh cũng là dịp để các dịp để ông già Nơl thi tài trong cuộc chạy tại Madrid, Tây Ban Nha. Theo đó, đã có hơn 10.000 người đã tham gia cuộc chạy đua trên quãng đường 6km từ quảng trường Colon tới sân vận động Santiago Bernabeu.

Trong cuộc thi tài, người lớn mặc bộ trang phục quen thuộc của ông già Noel, còn các em nhỏ chạy đua trong những bộ áo yêu tinh ngộ nghĩnh. Tham gia cuộc thi chạy không chỉ là những người khỏe mạnh, nhiều người cho biết, bản thân mình đang mắc bệnh hiểm nghèo và việc tham gia các hoạt động thể thao sẽ giúp họ có tinh thần tốt hơn.

Chị Mariluz, một người tham gia chia sẻ: "Là một bệnh nhân ung thư nhưng tôi cũng tham gia vào các hoạt động thể thao này. Đây là một hoạt động vui vẻ, tích cực. Ở đây bạn được gặp gỡ nhiều người và học hỏi được nhiều điều. Điều này thực sự rất hữu ích để vượt qua giai đoạn khó khăn và đây cũng là một phần trong phương pháp điều trị".

Không chỉ được tận hưởng sự vui vẻ của không khí Giáng sinh, một phần lợi nhuận của cuộc thi sẽ được gửi vào Quĩ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân ở thành phố Madrid bị mắc bệnh đa xơ cứng.

Những hoạt động ăn mừng đã rất nhộn nhịp ở nhiều nước trên thế giới với những cách độc đáo khiến dịp Giáng sinh năm nay trở nên ý nghĩa và đáng nhớ đối với người dân cũng như du khách./.