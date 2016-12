Thế giới rộn ràng chuẩn bị đón Năm mới 2017

Tại Sydney, Australia- một trong những thành phố lớn đầu tiên đón Năm mới, công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa được chờ đợi nhất đã sẵn sàng cùng với bữa tiệc ánh sáng đêm Giao thừa. Với rất nhiều hiệu ứng đầy màu sắc, lễ hội đón Giao thừa tại thành phố cảng Sydney năm nào cũng là sự kiện được quan tâm và mong chờ nhất bởi sự hoành tráng, quy mô.

Năm 2017 đang rục rịch gõ cửa các nơi trên khắp thế giới. Ảnh: DeviantArt

Trong khi đó, cứ vào dịp này hàng năm, thành phố Rio de Janeiro của Brazil cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, bởi thành phố xinh đẹp và thân thiện này nổi tiếng với cách tổ chức đón năm mới rất riêng.

Nó độc đáo ở chỗ màn bắn pháo hoa được tổ chức ngay tại bãi biển xinh đẹp Copacabana trên nền nhạc châu Mỹ Latin và những bữa tiệc vô cùng hoành tráng. Đến nay mọi việc cho chương trình âm nhạc từ 18h-24h đêm đã hoàn tất.

Không khí đón năm mới cũng đang nóng lên tại Mỹ khi công việc thử nghiệm cho lễ thả Quả cầu pha lê - biểu tượng chào đón năm mới của nước Mỹ tại Quảng trưởng Thời đại ở New York cũng đã xong. Quả cầu thả ngược được lắp ghép từ 288 mảnh pha lê năm nay mang chủ đề "Món quà của sự tử tế", thể hiện cho mong ước năm 2017 đoàn kết và tràn ngập tình yêu thương trên khắp thế giới. Không thể thiếu trong lễ hội đón Giao thừa tại New York chính là màn thả hàng tấn hoa giấy muôn sắc màu.

Theo Chủ tịch Liên minh Quảng trường Thời đại Jeffrey Straus, lễ hội thả hoa giấy luôn là một điều tuyệt vời để bắt đầu một Năm mới đến: "Chúng tôi kiểm tra diễn tập trước thềm Năm mới để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong mọi điều kiện thời tiết. Hơn 100 tình nguyện viên khắp mọi miền đất nước tham gia màn thả hoa giấy từ các tòa nhà cao tầng ở Quảng trường thời đại.

Hơn 1,2 tấn hoa giấy sẽ được thả, mang theo hàng ngàn lời ước của tất cả người dân trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng việc làm tuy nhỏ bé này sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và bạn bè mang đến niềm vui hi vọng cho hòa bình trên khắp thế giới”.

Tạm dẹp bỏ những nỗi lo về mối đe dọa khủng bố, người dân châu Âu cũng đang háo hức chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao sang năm mới. Tại Pháp, chính quyền thành phố Paris tuyên bố sẽ miễn phí toàn bộ các phương tiện công cộng tại vùng Ile de France trong dịp cuối tuần này để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm ô nhiễm không khí và tránh tình trạng lái xe sau khi uống rượu tiệc đêm. Nhiều chuyến tàu điện ngầm cũng như hàng chục chuyến xe bus sẽ chạy thâu đêm để phục vụ người dân.

Giống như Pháp, các nước Châu Âu khác cũng đã sẵn sàng để người dân có thể đón chào Năm mới 2017 trong điều kiện an ninh được bảo đảm ở mức tối đa.

Tại thủ đô Moscow của Nga vào thời điểm này, quang cảnh lộng lẫy hơn thường ngày với các con đường rực rỡ trong ánh đèn và hoa, song phần nào ít náo nhiệt hơn. Sau vụ tai nạn máy bay Tu-54 làm nhiều người Nga thiệt mạng, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ thay đổi hình thức buổi tiệc chúc mừng Năm mới tại điện Kremlin, sẽ mang tính chất làm việc.

Trong khi đó, nhiều nước ở châu Á như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc cũng tất bật hoàn tất những công việc cuối cùng để đón một Năm mới. Các công viên vui chơi công cộng ở Singapore đã được trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ sẵn sàng cho đêm Giao thừa.

Nếu như tại các nước Phương Tây đón Năm mới trong không khí Lễ hội thì tại Nhật Bản lại trầm lắng hơn. Bởi người Nhật Bản coi đây là dịp dành cho gia đình và người thân. Các thùng rượu sake là những vật trang trí Tết chủ yếu trên các đường phố tại đất nước Mặt trời mọc.

Do nhiều lý do khác nhau, một số quốc gia ở Châu Á đã quyết định hủy bỏ màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, hạn chế các điểm tập chung đông người nhằm đảm bảo tất cả mọi người được đón Năm mới trong không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, tất cả các nước tiếp tục nâng cao cảnh giác, tăng cường thắt chặt an ninh, đặc biệt là nơi tập trung đông người trong dịp lễ đặc biệt nhất của năm này./.