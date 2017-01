Thổ Nhĩ Kỳ công bố hình ảnh nghi phạm vụ khủng bố đêm Giao thừa

Kênh truyền hình nhà nước TRT Haber đã đăng những hình ảnh khá mờ một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm một khẩu súng trường. Đối tượng bị truy nã được xác định chính là hung thủ đã thực hiện vụ thảm sát tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vào ngay giờ đầu tiên của năm mới.

Đến nay, các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tin rằng, kẻ tấn công có thể đến từ một cuộc gia Trung Á và có mối liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tên này còn bị nghi ngờ từng tham gia vào một cuộc tấn công khủng bố ở sân bay Istanbul hồi tháng 6 năm ngoái khiến 45 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Vụ thảm sát tại Istanbul xảy ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS. Ảnh: Reuter

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Istanbul, ngay sau khi bước vào hộp đêm Reina, hung thủ đã làm nổ hai quả lựu đạn rồi xả súng điên cuồng vào đám đông đang ăn mừng năm mới. Sau đó tên này thay quần áo để lẩn tránh lực lượng an ninh và rời khỏi hộp đêm đang trong tình trạng hỗn loạn.

Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy khoảng 180 vỏ đạn. Cùng ngày, cảnh sát chống khủng bố ở thành phố Istanbul đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi trong khi kẻ thực hiện vụ tấn công vẫn lẩn trốn.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Nhóm Tổ chức Nhà nước IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng chúng thực hiện vụ tấn công để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự chống các tay súng thánh chiến ở Syria. Đây là lần đầu tiên IS đưa ra một tuyên bố rõ ràng thừa nhận mặc dù nhóm này đã bị cáo buộc là thủ phạm nhiều vụ tấn công lớn khác ở Istanbul cũng như các thành phố khác ở nước này thời gian qua.

Vụ thảm sát Istanbul xảy ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS và lực lượng vũ trang người Kurd tại các tỉnh biên giới của Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ./.