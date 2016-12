Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi liên quân yểm trợ chiến dịch chống IS ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 kêu gọi các nước thành viên thuộc liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu yểm trợ trên không cho lực lượng được nước này hậu thuẫn bao vây thị trấn al-Bab của Syria vốn đang bị IS chiếm giữ. Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở thành phố al-Bab, Syria. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Ibrahim Kalin nhấn mạnh: “Liên minh quốc tế chống khủng bố cần thực hiện trách nhiệm của mình trong việc yểm trợ trên không cho cuộc chiến mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành ở al-Bab. Việc từ chối yêu cầu này của Thổ Nhĩ Kỳ là điều không chấp nhận được.

Chiến sự và các hoạt động quân sự tại al-Bab cùng khu vực xung quanh đang được tăng cường. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ luôn ý thức cần phải tránh gây thương vong cho dân thường. Trong 3 ngày vừa qua, đã có hàng trăm tay súng IS bị tiêu diệt. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động quân sự nêu trên với quyết tâm lớn”.

Trong nhiều tuần qua, lực lượng đối lập tại Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã bao vây thị trấn al-Bab trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn Euphrates" do Thổ Nhĩ Kỳ phát động từ cuối tháng 8 vừa qua, nhằm đẩy lùi phiến quân IS ra khỏi khu vực biên giới của nước này.

Trước đó cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, có ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi IS thực hiện các hoạt động bạo lực ở al-Bab nhằm ngăn cản người dân rời bỏ thị trấn nằm cách thành phố Aleppo hơn 30km về phía Đông Bắc này./.