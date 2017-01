Thổ Nhĩ Kỳ sắp nhận dạng xong nghi phạm tấn công khủng bố hộp đêm

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/1 khẳng định đã gần hoàn tất việc nhận dạng tay súng trong vụ tấn công hộp đêm ở thành phố Istanbul khiến 39 người thiệt mạng, 69 người bị thương trong ngày đầu năm mới. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily.

Trước đó, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng, vụ tấn công ngày 1/1 có những khác biệt lớn so với các vụ tấn công trước đó ở Thổ Nhĩ Kỳ và nó được tiến hành để gây sự chia rẽ trong xã hội nước này.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể xác định chính xác số tay súng tham gia vụ tấn công. Tám đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ, nhưng thủ phạm chính vẫn đang lẩn trốn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Kurtulmus cho biết, giới chức nước này đang tiến gần tới việc xác định các thủ phạm. Tuy nhiên, công tác điều tra sẽ không dễ dàng. Ông nói: “Hiện cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi. Thông tin dấu vân tay và diện mạo cơ bản của kẻ khủng bố đã được tìm thấy. Ở quá trình sau đó, công việc xác định danh tính hắn sẽ sớm được tiến hành. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra không chỉ kẻ khủng bố mà cả những mối liên hệ của hắn cũng như những ai đã hỗ trợ hắn cả trong và ngoài hộp đêm.”

Trong năm 2016, thành phố Istanbul, thủ đô Ankara và nhiều thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công do phiến quân người Kurd và các tay súng thánh chiến thực hiện, làm hàng trăm người thiệt mạng. Mặc dù giới chức đã tăng cường các biện pháp an ninh và chống khủng bố, nhưng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, những vụ việc tương tự sẽ còn tiếp diễn.

Anh Ahmet Ercan, một người dân Istanbul cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước nguy cơ lớn, vì các hành động khủng bố là mối đe dọa thực sự và chúng đang trả thù. Đây sẽ không phải là vụ tấn công cuối cùng, mà nó sẽ còn tiếp diễn”.

Vụ tấn công ở hộp đêm Reina, thành phố Istanbul diễn ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS và lực lượng vũ trang người Kurd tại các tỉnh biên giới của Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, thông qua mạng xã hội, hôm qua, IS lần đầu tiên thừa nhận đã thực hiện một vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù nước này từng nhiều lần cáo buộc tổ chức khủng bố này đứng sau nhiều vụ tấn công khác trên lãnh thổ trong năm qua.

Nghẹn lòng với đám tang nạn nhân khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mới VOV.VN - Trong không khí buồn thương sâu sắc, đông đảo người dân đã dự lễ tang của một nạn nhân trong vụ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

IS nói rằng, vụ tấn công ở Istanbul trong ngày đầu năm mới là nhằm trả đũa việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự chống lại IS tại Syria và Iraq. Trước đó, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể IS đã nhúng tay vào vụ tấn công đẫm máu ở hộp đêm Reina khi xét về cả mục tiêu lẫn thời điểm tấn công.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Kurtulmus tuyên bố nước này sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự ở Syria bất chấp vụ tấn công ở thành phố Istanbul. Ông khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động xuyên biên giới và chiến dịch Lá chắn Euphrates cho đến khi các tổ chức khủng bố không còn ảnh hưởng hay là đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ./.