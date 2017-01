Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận diện được kẻ tấn công khủng bố ở Istanbul

Thông tin trên do Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra vào hôm 4/1, khi cảnh sát Thổ bắt giữ các nghi phạm IS có gốc gác Trung Á và Bắc Phi. Hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công hộp đêm. Ảnh: Consequence of Sound.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Anadoly, Ngoại trưởng Cavusoglu không cung cấp thêm chi tiết về tay súng này. Các quan chức Thổ hiện chưa công bố tên của kẻ này.

Hung thủ đã đột nhập vào hộp đêm sang trọng vào hôm 1/1 rồi dùng súng trường nhả đạn vào những người ở đó. Y nạp đạn tới 6 lần và bắn vào cả những người bị thương đang nằm dưới sàn. Những người tử vong bao gồm cả người Thổ và du khách đến từ một số quốc gia Arab, Ấn Độ và Canada.

“Nhà nước Hồi giáo” tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Chúng cho biết, hành động này là để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ can dự về mặt quân sự vào Syria.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, kẻ tấn công được nhiều người tin là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, có thể đến từ Kyrgyzstan. Có dấu hiệu cho thấy y thành thạo chiến thuật du kích và có thể đã được đào tạo ở Syria, theo một nguồn tin an ninh.

Cảnh sát ở thành phố duyên hải Izmir cho biết, họ đã bắt giữ 20 nghi phạm IS được cho là có gốc gác Trung Á và Bắc Phi trong các cuộc bố ráp tại 3 địa điểm. Cảnh sát đã thu giữ được hộ chiếu giả, điện thoại di động, và các thiết bị bao gồm kính nhìn đêm và một thiết bị định vị toàn cầu.

Cảnh sát không nói rõ liệu các vụ bắt giữ này có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công hộp đêm ở thành phố Istanbul hay không. Tuy nhiên, theo tin tức truyền thông địa phương, tay súng này có thể đã nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, dành thời gian sống ở Konya, đi du lịch cùng vợ và 2 con nhằm tránh bị chú ý.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 36 người đã bị bắt giữ kể từ khi xảy ra cuộc tấn công.

Hãng tin Anadoly hôm 3/1 cho biết 14 người đã bị bắt giữ ở Istanbul, trong khi NTV thì thông báo rằng 2 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ tại sân bay chính của Istanbul.

Trong số những người bị bắt ở Istanbul có 7 người Duy Ngô Nhĩ – những người này bị bắt tại một nhà hàng ở khu lao động Zeytinburnu. Người ta cho rằng tại khu vực này hung thủ đã tẩu thoát bằng taxi.

Báo Haberturk cho biết, các vụ bố ráp đã được tiến hành tại 50 địa chỉ trong khu lao động nói trên, nơi có nhiều người Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Duy Ngô Nhĩ sinh sống./.