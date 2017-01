Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria lại rơi vào thế “chỉ mành treo chuông”

Tình hình chiến sự tại Syria vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong khi quân Chính phủ Syria mở rộng các hoạt động tấn công xung quanh Damascus, các lực lượng đối lập đe dọa đình chỉ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Những động thái này đang đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn trên toàn Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ.

Chiến sự tại Syria đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết, vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn bước sang ngày thứ 5, quân đội Chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã gia tăng quy mô một chiến dịch quân sự xung quanh các khu vực gần thủ đô Damascus.

Giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa quân Chính phủ và phe đối lập tại thung lũng Ain al Fieh nơi có hạ tầng nguồn nước quan trọng và các vị trí ở Đông và tây Ghouta, ngoại ô Damascus.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, không kích đã nhằm trúng một tòa nhà lớn làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hạ tầng nguồn nước cung cấp chính bị hư hại nặng trong khi các đường ống dẫn dầu bị hỏng làm ô nhiễm các nguồn cung cấp nước sạch cho cả khu vực xung quanh thủ đô Damascus.

Còn tại các khu vực ở phía Bắc đất nước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các máy bay ném bom đang gia tăng chiến dịch không kích, tiêu diệt được nhiều mục tiêu của các tổ chức khủng bố .

Hiện quân đội Syria đang phối hợp cùng Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ để mở lối sơ tán an toàn cho thường dân thoát khỏi khu vực cổ Wadi al-Bardi có địa hình quanh co và phức tạp đến khu vực an toàn nhằm phá vỡ chiến thuật lá chắn sống của lực lượng Fatah al-Sham vốn từng thuộc Mặt trận khủng bố al-Nusra và không có mặt trong Thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, 10 nhóm đối lập ở Syria vừa ra tuyên bố chung, đình chỉ tất cả các thảo luận liên quan đến đàm phán hòa bình ở Astana. Các phe nhóm này đã cáo buộc quân Chính phủ Syria đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi đang tìm cách chiếm lại các khu vực, nơi cung cấp phần lớn nguồn nước cho thủ đô Damascus và nằm trên tuyến đường vận tải chủ yếu từ Lebanon đến thủ đô Syria.

Nhóm này cũng cho biết, điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo, có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

Theo nhận định của giới chuyên gia, thỏa thuận ngừng bắn lần này hoàn toàn khác với các lần trước bởi lẽ, vị thế và lực của quân đội Chính phủ Syria nay lúc này đã khác so với trước khi giành lại được thành phố Aleppo, vốn được coi là thành trì của lực lượng đối lập. Quan trọng hơn điều này có nghĩa là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được Nga, Iran hậu thuẫn đang ngày càng củng cố được vị thế trong khi các phe đối lập rất khó khôi phục được lại như trước chiến dịch Aleppo.

Chính vì thế, theo nhà phân tích chính trị Mazen Bilal, phe đối lập dường như đang ở thế ngày càng suy yếu và rạn nứt, nên sẽ cố gắng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn này: “Thỏa thuận ngừng bắn này là mong manh. Bởi vì, thứ nhất, thỏa thuận ngừng bắn chưa được thực hiện được rộng rãi, mới chỉ có các nhóm đối lập ở miền Trung và Bắc tham gia trong khi nhóm đối lập phía Nam chưa tham gia.

Thứ hai, lệnh ngừng bắn vẫn thiếu sự giám sát và cơ chế phối hợp để ngăn chặn những vi phạm. Tôi cho rằng, điều quan trọng là ngừng bắn lần này phải được kiểm soát hơn so với những lần thất bại trước”.

Giới quan sát nhận định, nếu thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được thực thi một cách nghiêm túc thì cuộc chiến tại Syria mới có thể có tia hy vọng và người dân Syria cũng đang rất kỳ vọng về một giải pháp hòa bình cho đất nước chìm vào nội chiến 6 năm qua khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa./.