Thủ lĩnh IS đã rời khỏi Iraq?

Theo các nguồn tin khu vực, thủ lĩnh al-Baghdadi đã rời khỏi Iraq sau khi quân đội giải phóng phía đông Mosul – một thành trì của IS. Tờ Độc lập của Anh dẫn lời người đứng đầu khu vực người Kurd ở Iraq cho biết, al-Baghdadi đã rời khỏi Iraq từ hai tháng trước sau khi tổ chức thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở phía Tây Mosul. Al-Baghdadi đã sử dụng 17 xe con và 300 phần tử cực đoan từ Syria hộ tống để thoát khỏi Mosul.

Một quan chức trong Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, Al-Baghdadi đã ủy quyền chỉ huy ở Iraq cho một người khác và ra lệnh cho các chiến binh nước ngoài quay trở lại Châu Âu hoặc bỏ trốn vào sa mạc Iraq.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện công khai lần gần đây nhất là vào tháng 7/2014. Trước đó, theo các nguồn tin tình báo Iraq, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, người tự xưng là Quốc vương của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đến Syria kể từ ngày 11/3/2017./.