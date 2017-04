Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngày 7/4 đã tới khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở trung tâm thủ đô Stockholm đặt hoa và thắp nến để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Trong một phát biểu tại đây, ông Lofven đã nói rằng, đất nước và người dân Thụy Điển bị sốc và giận dữ sau vụ tấn công trên. Ông Lofven bày tỏ chia sẻ những mất mát đối với gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Thụy Điển cam kết sẽ không để cho chủ nghĩa “đánh bại Thụy Điển cũng như làm ảnh hưởng tới những giá trị của nước này”: “Những kẻ khủng bố muốn chúng ta phải khiếp sợ. Chúng muốn chúng ta phải thay đổi cách ứng xử của mình.

Chúng muốn chúng ta không được sống một cuộc sống bình thường như chúng ta vốn có. Những kẻ khủng bố không bao giờ có thể đánh bại được Thụy Điển”.

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 13h giờ GMT (tức 8h tối 7/4 giờ Việt Nam) khi một chiếc xe tải lao vào một đám đông trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó. Tính đến nay đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau vụ tấn công.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 1 người đàn ông sau khi một bức ảnh được lan truyền trước đó cho thấy hình ảnh một người đàn ông mặc áo trùm đầu màu xám được cho là có liên quan đến vụ tấn công trên. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm.

An ninh tại các khu vực biên giới của Thụy Điển đã được đặt ở mức cao sau vụ tấn công. Cảnh sát cho biết, họ không loại trừ khả năng vẫn còn những kẻ tấn công khác có liên quan đến vụ khủng bố trên.

Các nước châu Âu đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới đất nước và người dân Thụy Điển. Ngoại trưởng Đức và Pháp trong một tuyên bố khi đang ở Mali đã khẳng định sát cánh cùng Thụy Điển trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã kêu gọi Liên minh châu Âu thống nhất lập trường chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo Tổng thống Bồ Đào Nha, các vụ tấn công khủng bố đang ngày một tăng và đã trở thành một thách thức đối với châu Âu trong việc đối phó và ngăn chặn chúng xảy ra.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cũng đã bày tỏ tình đoàn kết và đề nghị giúp đỡ Thụy Điển sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào đám đông ở nước này trước đó cùng ngày. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào một nước thành viên Liên minh châu Âu cũng được coi là tấn công nhằm vào tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã gửi lời chia buồn tới Thụy Điển. Thay mặt Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố: “Thay mặt Hội đồng Bảo an, tôi bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Thụy Điển và các nạn nhân của vụ tấn công.

Vụ tấn công một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, khủng bố có thể ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Tất cả chúng ta phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công khủng bố theo phương thức sử dụng xe tải đâm vào đám đông giữa lòng các nước châu Âu. Trước đó, các vụ tấn công kiểu này cũng đã từng xảy ra tại Pháp, Đức và Anh khiến nhiều người thương vong./.