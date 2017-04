Tình cảnh đáng thương của các em bé thiếu ăn và suy dinh dưỡng ở Iraq

Một y sĩ chạm vào tay bé gái Nawras Raed 6 tháng tuổi tại bệnh viện ở Qayyara, Iraq hôm 6/4. Bé bị suy dinh dưỡng nặng. Bé gái Dua Nawaf, 8 tuổi. Cha mẹ của bé đã thiệt mạng trong một đợt không kích ở thành phố Mosul (Iraq). Cô bé Nawaf bị bỏng ở đầu và tay trong vụ không kích khiến hơn 100 người thiệt mạng. Cô bé bị sốc nặng về tinh thần. Ngày càng có nhiều trẻ em ở Mosul bị suy dinh dưỡng trong quá trình chiến sự khốc liệt. Việc quân đội Iraq cắt đứt đường tuyến tiếp viện từ Syria tới Mosul khiến IS ở vào thế khó khăn. Tuy nhiên người dân ở đây cũng bị thiếu lương thực trầm trọng. Một y tá kiểm tra bệnh nhân Nawras Raed. Bác sĩ nhi khoa Rosanna Meneghetti chua xót chia sẻ, chuyện thiếu dinh dưỡng vốn không phổ biến ở Iraq trước đây. Ayham Ahmed, 5 tuổi, bị thương cùng với gia đình trong một vụ nổ ở Mosul. Cậu nằm trên giường trong khi bà của cậu ngồi cầu nguyện. Lực lượng quân sự Iraq vẫn đang phải nỗ lực hết sức để đánh bật IS khỏi một số quận ở Tây Mosul. Bé gái Nawras Raed 6 tháng tuổi. Các cư dân trốn chạy được cho biết họ chẳng còn gì để ăn ngoài số ít bột mì trộn với nước và ngũ cốc luộc. Do các bé bị suy dinh dưỡng nặng nên các bác sĩ phải cho các em ăn một loại bột đặc biệt giúp các em thích nghi dần. Phòng điều trị nhi khoa quá đông nên cứ 2 bệnh nhân phải chung một giường. Nhiều em bị thương tích do chiến tranh. Bản thân nhiều bậc cha mẹ của các bé cũng phải điều trị các bệnh tật gắn liền với suy dinh dưỡng khiến họ bị suy yếu hệ miễn dịch. Suy dinh dưỡng ở đây một phần do nhiều bà mẹ Iraq không có truyền thống nuôi con bằng sữa mẹ. Đã vậy, họ lại thiếu ăn và bị stress nên không sản sinh được nhiều sữa. Một bà mẹ ở Mosul cho biết, chị không còn lựa chọn nào khác là cho bé uống nước đường pha sữa chua hoặc là dung dịch bột nước. “Tất cả là do IS”, một phụ nữ khác nói. Nhiều em bé được đưa tới viện với các bệnh về hô hấp như là viêm tiểu phế quản và viêm phổi do tình trạng vệ sinh kém ở các trại tị nạn. Có những đứa trẻ bị ngạt khi sinh do mẹ của các cháu không kịp đến viện để mổ đẻ, nên đã bị biến chứng./.

