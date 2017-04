Toàn cảnh phiên họp “nóng” của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria

Nội dung chính của phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun, Syria. (Ảnh: AFP) Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Nga khi có nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo nghị quyết này khó có thể vượt qua “cửa” Nga. (Ảnh: AFP) Không ngoài dự đoán, Nga đã lần thứ 8 sử dụng lá phiếu phủ quyết để phản đối một dự thảo nghị quyết liên quan đến vấn đề Syria. (Ảnh: AFP) Bên cạnh Nga còn có Bolivia cũng bỏ phiếu chống. (Ảnh: Tân Hoa xã) Trung Quốc, nước đã 6 lần bỏ phiếu chống về vấn đề Syria, lần này bỏ phiếu trắng cùng Ethiopia và Kazakhstan. (Ảnh: Tân Hoa xã) Trong khi đó có 10 nước bỏ phiếu thuận. (Ảnh: Getty) Bản dự thảo nghị quyết, do Anh, Pháp và Mỹ đề xuất, có sửa đổi chút ít so với văn bản được trình hồi tuần trước nhằm phản ứng trước vụ tấn công nghi sử dụng khí độc sarin tại Khan Sheikhoun. (Ảnh: AFP) Dự thảo lần này lên án vụ tấn công nói trên, đồng thời đề nghị chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad cho phép các thanh sát viên tiếp cận hiện trường và cung cấp những thông tin cần thiết. (Ảnh: AFP) Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ chứng kiến những màn tranh luận nảy lửa giữa các thành viên thường trực.Đại sứ Anh Matthew Rycroft cho biết, nước này có chung nhận định với Mỹ rằng nhiều khả năng chính quyền Damascus là chủ mưu "vụ tấn công bằng khí độc sarin" này. (Ảnh: AFP) Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này. (Ảnh: AFP) Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi Nga ngừng hợp tác với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cảnh báo Nga sẽ chỉ càng tự cô lập mình khỏi “cộng đồng quốc tế” nếu tiếp tục theo đuổi sự hợp tác này. (Ảnh: AFP) Bà Haley nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng dùng ảnh hưởng và nguồn lực của mình để hỗ trợ hoạt động ngoại giao, giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. (Ảnh: AFP) Tuy nhiên, đại diện của Mỹ cũng khẳng định rằng, chỉ mình cam kết của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Syria, là chưa đủ. (Ảnh: AFP)

