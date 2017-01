Tổng thống Trump cam kết sẽ có một lễ nhậm chức “rất đặc biệt”

An ninh được thắt chặt và nước Mỹ đã sẵn sàng cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump vào 20/1 tại thủ đô Washington.

Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết lễ nhậm chức của ông sẽ “rất đặc biệt”.

An ninh được thắt chặt cho Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: New York Times.

Tờ New York Times của Mỹ ước tính chi phí cho lễ nhậm chức vào khoảng 200 triệu USD. Chi tiêu lớn nhất có thể là dành cho an ninh, giao thông và các dịch vụ khẩn cấp.

Lực lượng cảnh sát Washington cho biết đã sẵn sàng cho lễ nhậm chức vào ngày mai. Cảnh sát trưởng Washington Peter Newsham cho biết, đây là lễ nhậm chức được chuẩn bị tốt nhất. Cảnh sát cũng đang phối hợp với các lực lượng, bao gồm cơ quan tình báo để đảm bảo an toàn cho những người tham gia buổi lễ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump sẽ bao gồm một buổi lễ nhậm chức theo truyền thống, diễu hành và tiệc chúc mừng. An ninh được đặc biệt quan tâm trong buổi lễ năm nay khi các quan chức Mỹ đánh giá có nhiều mối đe dọa mới như khủng bố, hàng nghìn người biểu tình, nguy cơ của các vụ tấn công xe tải vào đám đông hay tấn công mạng…

Theo giới chuyên gia, những vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” hiện bị các cơ quan an ninh Mỹ xếp vào những mối đe dọa lớn nhất đối với sự kiện trọng đại này. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson cho biết, mặc dù chưa có mối đe dọa nào hiện hữu nhằm vào buổi lễ, nhưng Mỹ sẽ tăng cường gấp đôi nỗ lực an ninh để đảm bảo cho lễ nhậm chức diễn ra an toàn.

Ông Jeh Johnson cho rằng: “Trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công tại Pháp và Đức gần đây nên chúng tôi sẽ thiết lập một vành đai cứng xung quanh lễ nhậm chức. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn chặn các xe trái phép có thể vào khu vực, bằng vành đai các loại xe tải hạng nặng, xe tải, xe buýt chở xi-măng hay những bức tường tương tự. Đây là một trong số các biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi đang tăng cường gấp đôi nỗ lực để đảm bảo cho buổi lễ đặc biệt này”.

28.000 nhân viên an ninh, bao gồm lực lượng của Sở Mật vụ, Cảnh vệ quốc gia, Cục Điều tra liên bang và cảnh sát khu vực sẽ được triển khai để kiểm soát an ninh các sự kiện trong lễ nhậm chức.

Khu vực 7km vuông tại trung tâm của Washington sẽ cấm mọi xe cộ, trong khi những người đi bộ đến đây cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ. Giới chức an ninh cũng đã đưa ra một danh sách dài những đồ vật không được mang vào khu vực này như bình xịt, thùng làm lạnh, bóng bay, xe đạp, lọ thủy tinh, ba lô...

Theo kế hoạch, các lãnh đạo sẽ được bảo vệ bởi hệ thống khiên chắn kính chống đạn, lực lượng bắn tỉa bảo vệ cũng được triển khai tại các tòa nhà xung quanh. FBI cũng sẽ lắp đặt các máy dò sinh học, hóa học và bức xạ quanh khu vực này.

Các phương tiện truyền thông Mỹ ước tính có khoảng 800.000 - 900.000 người sẽ đổ về thủ đô Washington để chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Truyền thông Mỹ đưa tin, "DisruptJ20" - một nhóm phản đối Tổng thống đắc cử Trump cho biết sẽ phối hợp tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Washington và nhiều thành phố khác của Mỹ trong ngày 20/1. Theo đó, "DisruptJ20" sẽ phong tỏa các khu vực tiến hành các nghi thức trước và trong lễ nhậm chức.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) ngày 16/01 cho biết, hiện đã có 27 nhóm biểu tình xin được giấy phép tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, lớn gấp 4 lần so với số lượng trung bình các nhóm biểu tình tham gia các lễ nhậm chức tổng thống từ trước tới nay.

Theo ước tính của Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia Mỹ, sẽ có khoảng 200.000 người tham gia biểu tình phản đối ông Trump vào cuối tuần này./.